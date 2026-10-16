臺日電梯｜機電署揭39幢樓𨋢門無裝門框組件　尊重業主不公開名單

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工，警方新界南總區重案組今（16日）拘捕3人，包括一名79歲股東及董事、兩名分別82歲及63歲註冊自動梯工程師。機電署晚上表示，已展開巡查全港由臺日安裝的升降機，截至下午2時，共巡查39幢樓宇，包括位處一個屋苑內的1幢樓宇及另外38幢單幢樓宇，經抽檢發現這些樓宇均有升降機沒有安裝門框組件。



臺日電梯（香港）有限公司（資料圖片）

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事介轉介警方跟程，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

機電署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，屬嚴重違規事故。

機電署表示，機電工程署已展開巡查全港由臺日安裝的升降機，截至今日下午2時，共巡查39幢樓宇，包括位處一個屋苑內的1幢樓宇及另外38幢單幢樓宇，經抽檢發現這些樓宇均有升降機沒有安裝門框組件。由於所有樓宇均為私人樓宇，為尊重私人業權及業主意願，機電署不會公開涉及屋苑及大樓的名單，署方會聯絡有關物業管理公司跟進，以便通知有關業主，署方會督促承辦商盡快安裝缺欠的門框組件。

機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫巡查25幢樓宇，發現全部升降機均有安裝門框組件。