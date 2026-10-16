臺日電梯｜翠屏北邨法團促承辦商3日內檢查　盡快安裝門框組件

機電工程署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，但沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指公司行為涉觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，將事件轉介警方跟進。警方新界南總區刑事部經調查後，今日（16日）以涉嫌「欺詐」拘捕3名本地男子（63至82歲），包括一名工程承辦商負責人，及兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師。



機電署昨晚透過政府新聞處公布事件後，翠屏（北）邨業主立案法團及管理處今日下午向邨內全體業戶發出通告，解釋有關升降機工程問題及跟進措施；又指管理處與法團會繼續密切監察各升降機之日常運作，確保各項設施符合安全標準。



翠屏（北）邨業主立案法團及管理處，今日（16日）下午向邨內全體業戶發出通告，解釋有關升降機工程問題及跟進措施；又指管理處與法團會繼續密切監察各升降機之日常運作，確保各項設施符合安全標準。

通告指出，翠屏北邨更換升降機工程是參與由發展局、機電工程署及市區重建局推行之「優化升降機資助計劃」。其中負責監督工程之顧問公司「香港通用檢測認證有限公司」（SGS），乃由市區重建局指派之專業機構，負責全程監督及把關工程品質與安全，並協助機電工程署作新升降機之驗收工作。

通告續指，該邨管理處及法團嚴格恪守政府指引，所有已完成更換之升降機，均必須經由監督顧問公司（SGS）及機電工程署進行嚴格的最終驗收及安全測試，並簽發「准用證」（即「行車紙」）方可使用。

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用，根據更換時間表，該電梯預定在10月5日開始更新。（黃學潤攝）

通告又指出，翠屏（北）邨管理處於相關新聞公告發出後，主動聯絡升降機工程監督顧問公司「SGS」，及承辦商「臺日升降機」，要求並安排團隊即時到該邨，對所有已更換並投入服務之升降機，在3日之內進行全面之安全檢查與評估，並為受影響升降機盡快安裝缺欠的門框組件。相關工程已安排於今日（16日）開始。

通告指出，機電署及升降機顧問「SGS」，已承諾盡力於本周末及重陽節假期期間，對已完成上述工程的升降機，緊急檢查驗收及再簽發「准用證」。

翠屏北邨業主立案法團於2025年3月16日舉行特別業主大會，其中兩項議決優化/更換37部升降機，臺日電梯均以逾七成票大比數中標承辦。（黃學潤攝）