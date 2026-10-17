萬聖月｜尖東麼地道花園逼爆　市民讚氣氛佳助吸客留港消費冀多辦

萬聖節將至，旅發局今年首辦「萬聖月」，尖東、中環、旺角、啟德各區今日（17日）率先舉辦萬聖節街頭派對，炒熱萬聖節氣氛。其中，尖東麼地道花園由下午到夜晚都「逼爆」，現場更有「Cosplay 世一」Ar Lu 和 Ronnie 參與，分別扮演手遊《第五人格》的園丁及日本動漫角色《鏈鋸人》。有參加者讚賞這次活動有趣及熱鬧，可以吸引港人外出及留港消費之餘，亦可以吸引外地旅客，推廣香港次文化，希望當局可以舉辦多些類似活動。



「Cosplay 世一」Ar Lu 和 Ronnie 今晚亦有參加派對，他們分別扮演手遊《第五人格》的園丁及動漫角色《鏈鋸人》。（湯致遠攝）

「Cosplay 世一」Ar Lu 和 Ronnie扮演《第五人格》及《鏈鋸人》出場

旅發局聯乘多間企業舉辦「萬聖月」，在香港各地舉辦萬聖街頭派對，其中由信和集團主辦的「TST East Halloween Beats」連續三個星期六於尖沙咀東部麼地道花園舉行，今日（17日）為首場活動，主題為動漫。今晚主辦方為配合動漫主題，特別邀請「Cosplay 世一」Ar Lu 和 Ronnie參與撐場，他們分別扮演手遊《第五人格》的園丁及日本動漫角色《鏈鋸人》，引來現場不少人熱烈歡呼。

晚上7時，現場氣氛熾熱，舞台上有DJ不斷播放音樂，舞台下有不少大會嘩鬼演員及Coser與市民打卡，場內人山人海，更有不少人隨音樂狂歡。

夜晚7時，尖東麼地道花園氣氛熱烈。（湯致遠攝）

參加者大讚有吸引力能留住港人

市民岑小姐特意配合活動主題，扮成迪士尼動畫《優獸大都會》（Zootopia）中的主角茱迪。她表示，受朋友邀請來派對，認為「（活動氛圍）都幾唔錯，見到好多人都好認真打扮，好在我都唔失禮」。香港首次舉辦「萬聖月」系列活動，岑小姐表示以第一次舉辦來說，號召力不錯，相信可吸引港人留港消費，惟宣傳力不足，資訊比較少，冀當局可加強宣傳。

扮演動畫《優獸大都會》主角茱迪的岑小姐表示，活動號召力不錯，相信可吸引港人留港消費，惟宣傳力不足，資訊比較少，冀當局可加強宣傳。（湯致遠攝）

旅發局聯乘多間企業舉辦「萬聖月」，在香港各地舉辦萬聖街頭派對，其中由信和集團主辦的「TST East Halloween Beats」連續三個星期六於尖沙咀東部麼地道花園舉行。（湯致遠攝）

墨辰及星洛一行4人下午4時便到場，他們表示活動氣氛極好，有市集、音樂及不同打卡道具，吸引力大。（湯致遠攝）

另有年輕人墨辰及星洛一行4人下午4時便到場，他們同樣表示活動氣氛極好，有市集、音樂及不同打卡道具，吸引力大。據他們觀察，場內更有不少內地旅客，認為該活動可以宣傳香港次文化，有助說好香港故事，希望政府當局可以多辦類似活動。

現場設有市集，有食品、飲品及萬聖節道具攤檔。賣手工蛋糕的檔主郭先生表示，由活動初始，現場人流已很多，全日生意約有2000至3000元。他認為，是次首辦活動，遊客或還未適應，相信之後生意會更好，又指沒有預期生意額，擺檔旨在宣傳自家品牌。

賣手工蛋糕的檔主郭先生表示，由活動初始，現場人流已很多，全日生意約有2000至3000元。（湯致遠攝）