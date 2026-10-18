重陽節 | 孝子賢孫上山拜祭先人　柴灣墳場電梯一度停運排長龍

今日是重陽節（18日），不少孝子賢孫帶同祭品上山拜祭先人，柴灣哥連臣角道到處都可見拜祭的市民，亦有不少人在柴灣港鐵站外排隊等候乘坐到柴灣墳場的接駁巴士。



連接新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯今早約10時突然一度停運約10分鐘，警方實施人流管制措施並維持秩序，有市民指因電梯停運，上山時間比往年「耐咗少少」。



不少人在柴灣港鐵站外排隊等候乘坐到柴灣墳場的接駁巴士。（湯致遠攝）

不少人在柴灣港鐵站外排隊等候乘坐到柴灣墳場的接駁巴士。（湯致遠攝）

新廈街電梯停運約10分鐘 警實施人流管制措施

記者早上10時20分時到達新廈街，到埗時連接上哥連臣角道的扶手電梯一度暫停運作，有近二百人在場排隊等候，人龍由新廈街延至柴灣道。電梯約10分鐘後重新啟用，期間有警察及民安隊在場維持秩序，並實施人流管制措施。

新廈街扶手電梯一度停運約10分鐘，警實施人流管制措施。（張智浩攝）

李先生兩父子用了約15分鐘上山，指「頭先唔好彩，下面條梯壞咗，所以耐咗少少，如果唔係應該比較順暢」。李先生往年只在清明節來拜祭，今次重陽節趁有空帶同兒子上山，並在附近商店購買了一些水果、香燭和燒肉作祭品，又認為祭品價錢與往年相若。

李先生在附近商店購買了一些水果、香燭和燒肉作祭品，認為祭品價錢與往年相若。（湯致遠攝）

黃先生花費了約300元在附近燒肉店購買燒肉等作祭品，認為祭品要講求新鮮故拒絕網購。（湯致遠攝）

市民花300元買燒肉：祭品要新鮮拒網購

前來拜祭的黃先生認為今日人流不算多，「清明就多啲，重陽節係少啲」，只用了約20分鐘就由山下到達哥連臣角道。黃先生花費了約300元在附近燒肉店購買燒肉等作祭品，認為祭品價錢與往年比較沒有太大變化。被問及有否考慮改由淘寶等網購平台購買祭品，黃先生就直言「無諗過」，又指「嘢係要講新鮮，祭品都一樣」。