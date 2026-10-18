重陽節｜周五六116萬港人出境　新皇崗首周六客流較舊關口增1.7倍

昨日（17日，周六）是重陽節連假首日，入境處字顥示，各關口共錄得135.3萬出入境人次，其中超過67萬為香港居民出境，較今年佛誕連假的周六（5月23日）升接近一成。連同連假前夕（16日，周五）的49萬人次，過去兩日共有116萬港人離港，扣除入境數字，合計港人「淨流失」超過50萬。



昨日亦是新皇崗口岸啟用後首個周六，共錄得超過13萬人次過境，較舊關口（落馬洲管制站）最後一個運作的周六（10月10日）增加約1.7倍。



昨日（17日）中午西九龍高鐵站離境處人頭湧湧，但未算擠逼。（資料圖片／葉志明攝）

新皇崗口岸本周一（12日）啟用，昨日（17日）是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。（資料圖片／歐陽德浩攝）

周六67.2萬港人出境 較佛誕連假周六升一成

入境處數字顯示，昨日本港各關口共錄得51.2萬入境及逾84萬出境人次。出境人次中有超過67.2萬為香港居民，較今年佛誕連假的周六（5月23日）的61.5萬升接近一成。不計經機場、港珠澳大橋、港澳碼頭，昨日共有超過53萬人經陸路、高鐵等北上到內地，佔比超過八成。

最多港人經羅湖北上，有超過14.6萬。其次為深圳灣及落馬洲支線（即內地福田口岸），分別錄得10.6萬及10.4萬。經機場及高鐵西九龍站出境則分別有5.3萬及5.9萬。

兩日港人「淨流失」50萬

連同連假前夕（16日，周五）的49萬人次，過去兩日共有116萬港人離港。同期共有65.4萬港人入境，即兩日合計港人「淨流失」有超過50萬。

昨日亦是新皇崗口岸啟用後首個周六，共錄得超過13萬人次過境，其中近6.2萬人次為港人離境。舊關口（落馬洲管制站）最後一個運作的周六（10月10日）共錄得約4.8萬出入境人次，即新皇崗口岸人次多約1.7倍。