新皇崗口岸・持續更新｜旅客出境等1小時　保安局籲避開繁忙時段

新皇崗口岸啟用後首個周日，今日（18日）大批旅客試重建後的新口岸離境，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。《香港01》記者下午1時許到聯檢大樓，現場「沙甸魚式」逼爆，由交通交匯處所在的L2層走到L5層的離境大堂，步程由2分鐘大增至30分鐘。旅客整體出境時間需時約1小時，保安局呼籲避開繁忙時段過關。至於入境香港，下午等候5至10分鐘，未受影響。



2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

保安局：皇崗非常繁忙 避免繁忙時段過關

【14:45】保安局表示，現時皇崗管制站離境人流非常繁忙，為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，呼籲往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

下午2時15分，口岸通網頁顯示，新皇崗口岸繁忙

旅客出境平均等候45分鐘 整體花約1小時過關

【14:15】口岸通網頁顯示，新皇崗口岸繁忙，旅客在出境大堂內平均等候45分鐘，出境大堂外再等候多5分鐘到深圳。至於香港居民，在出境大堂內平均等候30分鐘。私家車過關未受影響，出境車輛通關廣場內、外都只需等5分鐘。

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

至於經新皇崗口岸入境香港，下午2時許要等候5至10分鐘，未受影響。（口岸通）

至於經新皇崗口岸入境香港，下午2時許要等候5至10分鐘，未受影響。