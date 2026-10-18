新皇崗口岸｜記者落巴士｢沙甸魚式｣逼爆　離境步程2分鐘變30分鐘

新皇崗口岸啟用後首個周日，今日（18日）大批旅客離境，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。《香港01》記者恰巧下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆。現場實施人流管制，記者輪候約半小時才步行至L5層的離境大堂。反觀啟用首日通關暢順時實測步程僅需2分鐘。



自助通道閘機前，不少旅客「卡關」，原因包括沒脫帽掃瞄人臉識別系統，或不懂得操作屏幕授權個人資料等，等候15分鐘才能通過閘機。最終，由香港方口岸巴士落車起計，到完成過關抵達深圳，花了50分鐘。



2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

記者落巴士｢沙甸魚式｣逼爆 離境步程2分鐘變30分鐘

記者下午乘連接至新皇崗口岸的巴士，抵達聯檢大樓。下車後，需要乘升降機或扶手電梯上離境大堂。過往非繁忙時間通關暢順時，步程只需約2分鐘，更毋需排隊。

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

過關到深圳花了50分鐘

不過，新皇崗口岸啟用後首個周日，記者步入交通交匯處所在的L2層，已遇到「沙甸魚式」逼爆。現場實施人流管制，輪候約半小時才步行至L5層的離境大堂。現場廣播表示「人流過多，大家要遵守秩序，多謝合作」。

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

旅客「卡關」導致閘機排隊人龍更長

新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客在同一座聯檢大樓，辦理深港兩地過關手續。自助通道有「三道閘門」要過三關：第一道門，旅客使用身份證「拍卡」讓證件閱讀器掃瞄，然後在屏幕上按「同意」授權對方使用個人資料，登記「合作查驗」過關模式；第二道閘門，旅客需要按指示讓閘機系統掃瞄臉部識別身份，以及指紋驗證；第三道閘門是入境內地的關卡，採用人臉識別核實身份，便完成過關手續。

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

不過，記者在閘機前等候15分鐘過關，觀察部分人「卡關」原因包括沒有脫下帽子，導致系統未能識別臉容；亦有人不懂得在屏幕上按「同意」授權使用個人資料，令自助通道排隊人龍疏散更慢。最終，由香港方口岸巴士落車起計，到完成過關抵達深圳，花了50分鐘。

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（歐陽德浩攝）

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（歐陽德浩攝）

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（歐陽德浩攝）

手機網絡「塞車」 乘車碼「卡關」

不過，抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」，其中一個原因是網絡問題。

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。其中一個原因是網絡收得差，未能顯示乘車碼。（歐陽德浩攝）

記者觀察不少人要到地鐵站外，才「Load」到乘車碼，再重新安檢進入地鐵站。不過，當部分人排隊到檢票閘口時，乘車碼時限到又要重新「Load」，引起部分旅客不滿。

2025年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

鄧炳強：當過關等候逾15分鐘 過境櫃位會全開

保安局局長鄧炳強今早在電視節目《講清講楚》提到，新皇崗口岸人與車等候時間均是5分鐘至15分鐘，指過去一星期及長假期都有充足人手，開放全部通道供市民使用，亦有就人流通關做壓力測試，「如果（等候）時間去到15分鐘，我哋就會全部櫃位開晒，希望將時間調低翻去到接近5分鐘」。

不過，有讀者向《香港01》投訴等了將近兩小時仍然未能過關，直言現場安排非常混亂，關口職員又無法有效指示市民排隊，現場有不少市民鼓譟，要由警員到場維修秩序。小紅書有網民更形容過關「大混亂」，根本分不清如何排隊，又批評「隊伍無人管理」。