新皇崗口岸｜入境處：早上10時至下午2時人流繁忙　逾3萬人次出境

新皇崗口岸啟用後首個周日，適逢重陽節三日假期，今日（18日）大批旅客離境。入境處表示，新皇崗口岸早上10時至下午2時離境人流極為繁忙，共錄得超過3萬人次出境，已因應客流和車流情況，即時調配額外人手，全數開放所有通道和櫃檯以全力疏導，並即時實施「潮水式」人流管制。處方呼籲所有經陸路往返內地的旅客透過入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便減省排隊時間。



抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層下午人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層下午人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸開通後首個周日人頭湧湧，下午時分，過關閘口大排長龍，有人報稱等候兩小時仍未成功過關。不少市民在社交媒體發帖指現場管理混亂，不僅現場工作人員「一問三不知」，甚至出現旅客「找不到隊尾」及被迫折返重新排隊等亂象。

入境處表示，皇崗口岸今日於早上10時至下午2時離境人流極為繁忙，共錄得超過3萬人次出境。入境處已因應客流和車流情況，即時調配額外人手，全數開放所有通道和櫃檯以全力疏導，並即時實施「潮水式」人流管制，會繼續實時監控皇崗及其他口岸情況，與深圳出入境邊防檢查總站等口岸單位保持緊密聯繫，確保通關順暢有序。

入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播，並可瀏覽保安局「口岸通」、入境處網頁，或透過入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便減省排隊時間。