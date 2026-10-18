新皇崗口岸逼爆｜莊豪鋒稱意料之內　批壓測缺長者幼童難預視不足

新皇崗口岸啟用後首個周日，過關閘口大排長龍，有人需輪候兩小時過關。據入境處數據，早上10時至下午2時離境人流極為繁忙，共錄得超過3萬人次出境。新皇崗口岸開通前，政府動用公務員進行大型演練與壓力測試，何以口岸照樣逼爆？實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為屬意料之內，是次混亂源於部份人對通關模式認知不足，未知要先登記生物特徵才可使用新閘機、7歲以下兒童需使用人工通道，認為政府的壓力測試缺乏幼童、長者等多元化人士，致未能預先發現不足。



新皇崗口岸啟用後首個周日，過關閘口大排長龍。（歐陽德浩攝）

保安局表示，自今日上午11時起，北上旅客人流顯著增加，在下午1時至2時的最高峰時段，更有9,728人次於一小時內離境，較皇崗口岸／落馬洲管制站過往同期上升899%。官方數據顯示，旅客最高需輪候75分鐘過境。不少人在社交平台控訴，現場工作人員「一問三不知」，甚至出現旅客「找不到隊尾」及被迫折返重新排隊等亂象。

立法會議員莊豪鋒。（資料圖片/夏家朗攝）

實政圓桌立法會議員莊豪鋒指，是次過境人潮主要集中於中午12時至2時，大批家庭等候過境，惟部份人對通關模式認知不足，認為是政府宣傳不足引致。他指出，部份家長不知7歲以下兒童需使用人工通道，加上市民尚未完成生物特徵登記，無法使用新閘機，以致卡在閘機前，並要逆流退回人工通道，最終出現混亂。

莊豪鋒說，早已料到會出現有關情況，提到政府舉行兩萬名公務員的壓力測試，從人數而言雖達標，但參與者均是公務員，缺乏幼童、長者等多元化人士，以致未能預先發現不足。

不過，他認為，隨著更多市民於新皇崗口岸過關，並登記生物特徵，相信類似混亂不會在未來的長假期再次出現。他建議，政府日後應在入境及離境大堂加強廣播宣傳，並加派人手協助過境。