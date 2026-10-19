新皇崗口岸｜重陽15.2萬人過關創新高　4成集中中午逼爆4小時出境

昨日（18日）是新皇崗口岸啟用後首個周日，亦是重陽節假期，大批旅客離境，中午出境大堂大排長龍，有人投訴等候兩小時仍未能過關。入境處今日（19日）數字顯示，昨日全日有超過132萬人次經各口岸出入境，其中皇崗口岸有約15.2萬人次出入境，是自新口岸啟用一周以來最多，其中7.7萬人次出境，香港居民佔6.6萬人次。



翻看入境處界定為極為繁忙的早上10時至下午2時，共錄得超過3萬人次經新皇崗口岸出境，即4成人集中在中午前後逼爆的4小時出境。



抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層下午人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

本港各關口昨日近63萬人次入境，逾69萬人次出境。出境人次中有超過53.4萬人次是香港居民，不計經機場、港珠澳大橋、港澳碼頭，共逾42萬人次經陸路、高鐵等北上到內地，佔比約八成。

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

最多港人經羅湖北上，有超過12.5萬人次。其次為深圳灣及落馬洲支線（即內地福田口岸），各錄得約9.5萬人次。經機場及高鐵西九龍站出境則分別有4萬及2.7萬。

至於昨日大排長龍的新皇崗口岸，全日錄得15.2萬人次出入境，是自口岸10月12日啟用以來最多，其中7.7萬人次出境，近7.5萬人入境。