新皇崗口岸首迎入境高峰　運輸署長謝詠誼今早視察特別交通安排

新皇崗口岸本月12日啟用，適逢重陽節三日假期，重陽節假期首兩日錄得逾15萬人次經該口岸出入境，其中昨日（18日）更曾一度逼爆大堂，隨著假期即將結束，料今日（19日）會迎來首個假期入境高峰。



運輸署署長謝詠誼今早前往皇崗口岸視察應對首個假期入境高峰的特別交通及公共運輸安排，並指各公共運輸營辦商會加密公共運輸服務班次，部門亦已加派人手，在現場配合運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，並已調校交通燈號及落實替代路線，讓公共運輸服務暢順往來口岸。



運輸署署長謝詠誼今早(10月19日)前往皇崗口岸視察應對首個假期入境高峰的特別交通及公共運輸安排。（運輸署Facebook）

運輸署今日於社交平台撰文，指今日是皇崗口岸開通後首個假期入境高峰，運輸署署長謝詠誼今早到口岸視察部門同事和各個公共運輸營辦商為應對重陽節假期後回港高峰的特別交通及公共運輸安排。

在前往皇崗口岸途中，她先視察口岸一帶交通情況。她指，專營巴士會在口岸附近的公交緩衝區安排後備巴士和人手候命，按需要在短時間內前往口岸接載乘客，據其了解，今日約120架專營巴士、40架專線小巴和130架跨境巴士會投入服務及作後備支援。

在繁忙時段，專營巴士班次最高可加密至每2至3分鐘一班，專線小巴及跨境巴士可加密至每3至4分鐘一班。她亦指示專營巴士營辦商加開個別特別短途班次，加快疏導入境人士及巴士流轉。

謝詠誼其後在皇崗口岸公共運輸交匯處，逐一視察專營巴士、專線小巴、跨境巴士及的士上客區，並指營辦商已加設大量指示，服務大使及營辦商人員也會在主要位置協助乘客選擇合適的服務並有序登車。

她在視察時也提醒部門同事和營辦商在皇崗口岸公共運輸交匯處、主要轉車站、主要巴士總站及往返口岸沿途客量較高站點等，實時監察人流與車流變化，同時須提高警覺，靈活調配資源，照顧乘客的不同出行需要。