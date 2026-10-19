700學生完成職場實習　蕭澤頤稱曾因調職想辭職　勉青年擴闊心態

青少年發展企業聯盟今日（19日）舉行典禮，表揚700名中學生完成職場實習。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，人工智能時代下，新一代需要提升軟實力及增值自己，機構協助青年入行是重要關鍵。



警務處前處長蕭澤頤則分享，曾因被調至警民關係科想辭職，但調職後令他更多走入社區，開啟職業另一方向。他表示在職業仕途上需面對不確定性，但只要擴闊心態，找緊機會，用心去做，任何崗位都可以有發揮自己能力的機會。



左起泳欣、樹沙、文軒、Yuki，四位舊生認為計劃令他們打開眼界。警務處前處長蕭澤頤（左5）表示，在職業仕途上需面對不確定性，鼓勵青年只要擴闊心態，找緊機會，用心去做，任何崗位都可以有發揮自己能力的機會。（大會提供）

「青少年發展企業聯盟」(CDIA) 今日於理工大學舉行典禮，表揚完成「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃」的高中生。計劃每年會安排基層學生走進真實職場實習，親身感受職場環境，藉此探索個人志向。今年有近700名基層高中學生，包括來自「共創明Teen」校友會和「兒童發展基金」，及由學校直接轉介的高中學生，分別到數百家企業體驗職場。

6年前參與計劃的鄭泳欣表示，自己原是怯懦的學生，透過計劃學會如何面對職場挑戰，還看清自己的盲點和熱情所在，現時是香港大學金與與科學學系四年學學生。作為新世代，她冀望透過新思維和對新科技的敏感度，為行業帶來衝擊和新景象。

面對AI帶來的顛覆，勞工及福利局局長孫玉菡認為關鍵在於提升軟實力及增值自己。（大會提供）

勞工及福利局局長孫玉菡、警務處前處長蕭澤頤到場致辭及分享。孫玉菡表示，在人工智能時代下，新一代需要提升軟實力及增值自己。政府會繼續支持CDIA的工作，為青年人創造更多發揮自我的機會，擴闊他們對職業選擇的想像。

蕭澤頤則以自身經歷鼓勵年輕人。他分享，曾因被調至不能捉賊的警民關係科想辭職，但其後發現該職位開啟另一道門，令他更多地走入社區，接觸年輕人。蕭澤頤表示，年輕人未來在職業仕途上可能要面對很多不確定性，但只要擴闊心態，捉緊機會，用心去做，任何崗位都可以有發揮自己能力的機會。