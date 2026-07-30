國際青少年創科教育大賽逾6000學生參與　勝者代表港爭國際創科賽

人機混合時代已到來，AI發展之快超想像，孕育具備國際視野的創科棟樑不能慢。香港唯一同時涵蓋中國航天衛星應用、人工智能應用賽及AI生成數碼藝術等7大比賽類別、15個熱門前沿科技項目的大型創科比賽，「國際青少年創科教育大賽 2026」（IYSEC）已成。



今年度賽事有逾500所本地學校超過6,000名學生參與，優勝者有機會參加在內地及英國舉行的國際性賽事。比賽贊助商新鴻基地產的執行董事郭基泓表示，深信青年人是推動未來社會與科技進步的核心力量，隨著人工智能（AI）正以前所未有的速度改變世界，期望透過贊助IYSEC，讓下一代在實踐中更深入了解前沿科技，將科技素養轉化為未來的核心競爭力。



「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」有超過6,000名學生參加。（新鴻基地產提供）

國際青少年創科教育協會主辦的「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」（IYSEC）已圓滿舉行，大賽有逾500所本地學校、超過6,000名學生參與。踏入第8屆的賽事以「AI 競未來，創科耀灣區」為主題，對象涵蓋本地中小學及幼稚園學生，更成功走出香港，於廣州、佛山、澳門等大灣區核心城市設立分站賽，促進區內學生的創科交流與技術切磋。

今屆賽事於6月中至本月初舉行，選出優勝學生代表香港參加7月中舉行的大灣區總決賽，與內地頂尖創科精英同台較量。此外，香港優勝學生更有機會參加兩項國際性的創科賽事，分別為由中國電子學會舉辦的「世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽」，以及由英國The Micro:bit Educational Foundation舉辦的編程比賽「do your:bit Competition」。

「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」有超過6,000名學生參加。（新鴻基地產提供）