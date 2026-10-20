浸大舊校善衡校園重建項目　衞炳江稱政府撥款放緩　考慮發債融資

政府首份《五年規劃》及《施政報告》重點推動北都大學教育城，並擴大發展規模，浸大校長衞炳江接受媒體訪問時提及，進駐北都的發展計劃，包括有意將部份生物醫學實驗室及創意藝術設施，分別遷入新田及打鼓嶺，以及將整間大學遷至北都。至於舊校善衡校園重建項目，他透露原先估計今年可取得政府資助，豈料撥款突然放緩，浸大打算「兩步走」，考慮透過發債融資重建九龍塘的善衡校園（舊校）。



浸大校長衞炳江接受媒體訪問時提及進駐北都的發展計劃。(浸大圖片)

曾向上屆政府提全校遷入北都的意願 理解未必如願

衞炳江接受《星島日報》訪問時表示，按大學城定位部署，包括重整部份生物醫學實驗室及創意藝術設施，分別遷入新田及打鼓嶺大學城，料主要做研究多，包括健康科技、體育科技及藝術科技等，教學則留在九龍塘校舍。

受制於校園空間不足問題，衞炳江表示，曾向上屆政府表達全校遷入北都的意願，現屆政府亦知悉浸大的想法，但遷校是長遠方案，須視乎政府安排及考慮資金問題，亦理解未必如願。

浸大多年前已部署重建九龍塘的善衡校園（舊校），他透露，早在政府財赤問題嚴重前提出，原以為今年可獲得政府資助，但撥款卻突然放緩，「以政府現時財政狀況看來，可能拖好耐。」他指，浸大會「兩步走」，考慮透過發債融資重建九龍塘的善衡校園（舊校）。

另外，浸大轄下的持續教育學院目標明年申請升格為私立及應用科學大學。他透露升格手續正密切推進，預計未來兩個月內，成為《專上學院條例》下認可的專上學院，爭取最遲於2027年首兩季內，呈交行政會議拍板，升格為私大。