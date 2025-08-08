浸大校長衞炳江僅續任18個月　卸任後任講座教授：遵從校董會決定

浸會大學校長衞炳江的五年任期於明年1月31日屆滿，浸大校董會今日透過校內公告宣布，「與衞炳江教授」商議後，將僅獲續任校長18個月，至2027年7月31日。他之後只出任光子學講座教授，任期至 2031年1月31日止。衞炳江表示，「我當遵從校董會的決定」。校董會指，適時成立校長遴選委員會，展開全球公開招聘，以延續浸大卓越傳統，開創更輝煌的未來。



大學校長任期一般有五年，校內公告未有解釋衞炳江續任年期僅一年半的原因，以及為何在其任期結束前半年才宣布決定，校方回覆《香港01》指無補充。



衞炳江於2020年7月22日獲香港浸會大學校董會委任，接替錢大康成為浸大第六任校長，2021年2月1日履新，2021年6月10日浸大舉行校長就職典禮。（浸大圖片）

任期一般5年 衞續任至明年7月底 講座教授任期至2031年

衞炳江於2021年2月出任浸大校長，五年任期於明年1月31日屆滿。距離任期結束前半年，浸大校董會主席黃英豪今日發出校內公告，宣布衞炳江將續任校長兼任光子學講座教授僅18個月，至2027年7月31日。他之後只出任光子學講座教授，任期至2031年1月31日止。

香港浸會大學校長衞炳江，2025年2月16日出席中醫藥學院新春茶聚。（浸大圖片）

衞炳江：當浸大蓄勢就位邁向下一高峰 我亦將重返實驗室

根據校內公告，衞炳江感謝校董會的信任，「我當遵從校董會的決定，新的安排讓我能在關鍵時刻繼續帶領浸大推動數項重要工作，平穩過渡。當浸大蓄勢就位邁向下一個高峰時，我亦將重返實驗室，以實證科研推動學術前沿發展，為香港建設國際創科中心，在促進粵港澳大灣區醫療健康產業發展的同時，為國家生物醫學研究領域貢獻微薄力量。」衞炳江指，無論在任何崗位，定會與浸大校內外持份者通力合作，推動教育、科研及知識轉移。

曾任浸大校董、浸大基金會主席多年的黃英豪，2025年1月1日起擔任浸大校董會主席，圖為他履新首日出席浸大元旦升旗禮。（浸大圖片）

校董會將適時成立校長遴選委員會 展開全球公開招聘

黃英豪表示，「欣悉衞炳江將繼續帶領大學發展，其任內推動的戰略改革，已為浸大鑄就發展的根基。衞校長卸下校長重責後即回歸科研，恰是對大學『篤信力行』精神的最佳詮釋。浸大未來在前沿醫學領域的發展，更將延續其『科研濟世』的精神，砥礪前行。」他又指，校董會將遵循大學規程，適時成立校長遴選委員會，展開全球公開招聘。

公告讚揚衞炳江任內，浸大全球排名穩步躍升，他繼續擔任校長期間，將帶領浸大處理多項重大工作，包括申辦香港第三間醫學院；推動和落實《2025 年香港浸會大學(修訂)條例草案》；本年底香港中醫院落成開幕；持續進修學院根據《2025年專上學院(修訂)條例》，註冊成為認可的專上學院；成立前沿轉化醫學研究院，推動未來的醫療創新和技術轉化；以至按照 2025-28 年《規劃工作建議書》，完成本科課程的深層改革，推動跨學科教育。

2025年2月25日，浸會大學基金會茶聚，浸大校長衞炳江、浸大基金董事局主席及浸大校董會暨諮議會主席黃英豪出席。（浸大圖片）