浸大辦創校70周年校慶啟動禮　校長衞炳江冀能發揮更大影響力

創校70周年的香港浸會大學周一（23日）舉辦校慶啟動禮，逾300位嘉賓、師生、校友和浸大友好聚首校園，為來年舉辦的一連串校慶活動揭開序幕。校方在校園內李作權大道搭建「時光隧道」，讓參觀者回顧浸大在過去70年來的發展歷程。



校方在校園內李作權大道搭建「時光隧道」，讓參觀者回顧浸大在過去70年來的發展歷程。(浸大提供圖片)

校方在啟動禮上首播浸大70周年主題影片，邀得逾30位浸大師生、校友、校董會成員、主管人員及大學社群代表參與拍攝，以浸大校慶標誌之中代表七個學院和多元豐富校園文化的七彩線條，幻化成虛擬七彩絲帶穿梭不同校園地標，見證香港浸會書院於1956年成立時以培正中學為臨時校舍、1972年由「書院」更名為「學院」，以至1994年正名為大學的發展歷程。

活動上亦播放了多位前任以及現任校董會暨諮議會主席，以及榮休及現任校長，包括謝志偉、吳清輝、陳新滋、錢大康，以及衞炳江為大學70周年校慶送上祝福的影片，分享他們在浸大的深刻回憶與點滴。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，浸大已發展成為亞洲領先大學之一，以其全人教育及日益增強的全球影響力而享負盛名。(浸大提供圖片)

蔡若蓮：浸大可助力國家建成教育强國

於浸大畢業主修中國語言文學的教育局長蔡若蓮回母校致辭時表示，浸大已發展成為亞洲領先大學之一，她深信浸大將充分發揮優勢，為助力國家到2035年建成教育强國作出重要貢獻。

校長衞炳江指出，浸大由零開始建設和不斷擴充，在九龍塘及其他地點打造精巧而完備的地標性校園；又創立了持續教育學院，以及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，進一步發揚培育人才的使命。大學亦率先在珠海成立北師香港浸會大學，把在教育領域的影響力擴至境外，並運營香港中醫醫院，以實踐對市民福祉的承諾，並希望浸大能發揮更大的影響力。

浸大校長衞炳江指出，浸大在過去70年迭創新里程，取得豐碩成就且不斷蛻變，這是整個浸大社群努力的成果。(浸大提供圖片)

啟動禮結束後，浸大舉辦慶祝晚會，由浸大學生和校友在嚴徐玉珊廣場呈獻多場精彩的舞蹈、音樂、歌唱以至魔術表演。參觀者亦可在李作權大道上的時光隧道回顧浸大在過去70年來的發展歷程和輝煌成就。