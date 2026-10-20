香港行山節12.13舉行　推三路線圍繞荔枝窩　飽覽三椏涌海灣景色

由民間義務遠足組織「行山樂」主辦的「第二屆香港行山節」將於今年12月13日舉行，設三條行山路線，分別由烏蛟騰往荔枝窩、荔枝窩-梅子林-荔枝窩循環線和荔枝窩古村自由行，費用全免。



「行山樂」主席許漢陞指，烏蛟騰往荔枝窩，全長十公里的路線，風景最美麗，尤其推薦三椏涌海灣景色及三椏村隱世碼頭。參加者完成行程可免費獲得紀念章及贊助商禮包，亦可自費參加古村特色盆菜宴。活動由即日起接受報名。



由民間義務遠足組織「行山樂」主辦的「第二屆香港行山節」將於今年12月13日舉行，主辦單位今日開記招交代詳情。（洪戩昊攝）

由烏蛟騰往荔枝窩的路線途經三椏涌紅樹林。（行山樂提供）

由烏蛟騰往荔枝窩的路線途經苗三石澗。（行山樂提供）

由烏蛟騰往荔枝窩的路線途經茘枝窩步道。（行山樂提供）

設三條路線 最長十公里

活動設三條行山路線，第一條由烏蛟騰往荔枝窩，全長十公里，需時三至四小時；第二條則是荔枝窩一梅子林一荔枝窩循環線，全長四公里，需時兩至兩個半小時；第三條則是荔枝窩古村自由探索線，全長兩公里，需時一至一個半小時。參加者只需在指定報到時間內報到，然後便可自由出發，沿途將有指示。

路線二途經梅子林故事館。（行山樂提供）

路線二途經梅子林雀仔屋。（行山樂提供）

路線三途經荔枝窩古村。（行山樂提供）

路線三途經五指樟樹。（行山樂提供）

辦盆菜農墟嘉年華 有荔枝窩農夫賣特色農產品

三條路線也圍繞荔枝窩，「行山樂」主席許漢陞打趣說荔枝窩下午三時半才有船離開，參加者「冇得走」，故乘勢舉辦「荔枝窩古村客家盆菜農墟嘉年華」，設客家特色露天盆菜，需額外收費300元；農墟則有荔枝窩農夫及本地手作人，帶來時令田園收成、特色農產品及創意手工藝品。

市民想報名及查詢可瀏覽香港行山節網頁，現正同時招募義工、領隊，以及「第三屆香港行山節」籌委會成員。

深圳登山協會組織百人參與 將預先介紹環保知識

深圳市登山戶外運動協會副會長雷東風表示，協會期望能組織100至300人參與活動。他指，內地經濟發展很快，但環保理念跟不上，所以導致內地人在香港郊野活動時，經常做出破壞環境的行為。他期望透過今次活動，讓更多內地人認識環保重要性。他表示會「拉個小群」，預先向參加者介紹環保知識，讓他們「吃個預防藥」。

許漢陞：希望略盡綿力保育古村

許漢陞指，行山經常會經過不同古村，但政府資源難以覆蓋全部古村，當中有部份缺乏保育；作為民間團體也希望略盡綿力，所以便在行山節加入古村文化元素。他表示，上屆行山節有198人參與，今屆多了一條路線，期望會有700人參與。