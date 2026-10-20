天瑜醫療事故｜醫委會押後研訊　父感無奈：要等我死咗先處理到？

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人，至2024年3月10日離世。醫委會原訂下周二（27日）就事故中瑪麗醫院麻醉科呂醫生是否涉及篡改手術紀錄展開紀律研訊，惟醫委會將押後研訊，待死因庭有結果才再召開。



天瑜爸爸今日（20日）晚上接受《香港01》訪問時表示，對決定感到無奈，質疑為何要待開庭前約一星期才臨時通知取消，他指不清楚何時才會召開死因庭，擔心醫委會召開研訊遙遙無期。他自言身體狀況欠佳，「係唔係要等我死咗先處理到？」



患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）

天瑜爸爸表示，今晚7時才接獲醫委會通知要押後研訊，稱是希望等待「死因裁判庭」開審，以獲取並參考更多專家證人證供與證據，確保研訊結果全面。他質疑，醫委會早知死因庭未召開，為何臨開庭前約一周才突然通知要押後。

他感嘆自己身體狀況不佳，不知還能等多長時間，又指不清楚何時才會召開死因庭，擔心醫委會召開研訊遙遙無期，「係唔係要等我死咗先處理到？」

天瑜爸爸爸爸續指，已聯絡立法會議員陳凱欣提供協助，建議醫委會按原定計劃先舉行延訊，聽取各方證供後，再根據死因庭結果補充或覆核。

周天瑜最終在2024年3月10日離世。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）

周爸爸表示，對醫委會的決定感無奈。（資料圖片/盧翊銘攝）

女童天瑜於2018年10月證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma），在接受化療後病情曾出現好轉。不過，2020年，她在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，在手術中延誤輸血長達48分鐘，最終因長時間缺氧變成植物人。天瑜最終在2024年3月10日離世。周爸爸當時指，對女兒的離世感到萬分心痛和不捨，會盡力為她尋回公道。

周爸爸在其後透露不幸患上惡性肌肉腫瘤，且已擴散至左邊肺部。他於2024年3月15日順利接受了切除肺葉癌細胞手術，手術後情況穩定並在病床上「舉V」報平安。