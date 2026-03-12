天瑜離世兩周年　父撰文：愛不會因離別消失　帶着你的愛繼續前行

小天瑜於周二（3月10日）離世兩周年，天瑜爸爸同日在社交媒體發表一封寫給愛女的信，稱女兒已離開逾700個日夜，雖然這個日子依然沉重，但他知道，愛從來不會因爲離別而消失。天瑜爸爸向女兒承諾，「我會好好生活，好好照顧自己，把你未曾來得及看遍的風景，都替你看遍。」



圖為2026年3月10日，小天瑜離世兩周年，天瑜爸爸發文悼念，並附上一張女兒的照片。（天瑜醫療事故關注組圖片）

自小天瑜出事後，多年來天瑜爸爸風雨不改到醫院探望陪伴女兒。（天瑜醫療事故關注組圖片）

稱起初世界像被抽空了一塊 「時間很慢，思念很長」

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年疑遭遇醫療事故變成植物人，至2024年離世。由天瑜發病至離世再到向醫院追討責任，歷時7年。期間，天瑜爸爸於2023年被確診惡性肌肉瘤，翌年復發，至2025年癌細胞已擴散至腦部，需依靠標靶藥物治療。

於女兒離世兩周年的日子，天瑜爸爸在社交媒體發表一封寫給女兒的信，稱雖然生活早已回復正常，但他總習慣在人群中，下意識地尋找那道小小的身影。他知道女兒去了一個沒有病痛、全然安寧的地方。起初的日子，他的世界像是被抽空了一塊，會反覆的翻看舊照片，去聽天瑜留下的最後一段語音，甚至去重遊女兒曾經間踩過的遊樂場，時間很慢，思念很長……

2024年3月10日，因醫療事故成為植物人的女童天瑜離世。 （天瑜醫療事故關注組圖片）

承諾好好生活 囑女兒「你在那邊要好好的等我」

天瑜爸爸表示，雖然已經學會在沒有女兒的日子裏生活，把對女兒的思念，悄悄藏進日常的瑣碎裏。但每當路過天瑜曾經最喜歡的玩具店，或是聽到一首她愛聽的歌，心跳還是會漏跳一拍。

天瑜爸爸在信中難掩對女兒的掛念，指雖然大家都說，天瑜是去天堂做了小天使，他也常常這樣安慰自己，但心底最清楚，有些空缺，是永遠無法被宏大的道理填滿的。

他在信末向女兒說：「親愛的寶貝，兩年的時光已經足夠漫長。我答應你，我會努力帶着你的愛繼續前行。我會好好生活，好好照顧自己，把你未曾來得及看遍的風景，都替你看遍。」他又叮囑女兒：「你在那邊要好好的等我。而我，也會在這邊，好好地想你。」