周天瑜逝世兩周年　天瑜爸爸發文悼念愛女：愛不會因離別而消失

周天瑜｜天瑜爸爸｜天瑜爸爸近日在天瑜逝世兩周年，於社交平台發文悼念愛女，講述女兒離世後這兩年的心境，坦言即使時間過去兩年，對女兒的思念仍未減退。



周天瑜在2018年罹患惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。最終病情惡化，家屬於2024年3月10日決定拔喉，8歲的天瑜於當日傍晚離世。

天瑜爸爸發文悼念愛女

近日，天瑜爸爸在天瑜逝世兩年後，於社交平台發文悼念愛女，他表示即使女兒已離去了兩年，但天瑜的忌日依然是很沉重，儘管生活已回復正常，但仍常常忍不住想起天瑜：「愛從來不會因爲離別而消失，雖然我們的生活早已回復正常，但是我總習慣在人羣中，下意識地尋找那道小小的身影。回過神來，才驚覺又是一年，你已經離開我七百多個日夜了。」

回憶湧現思念從未停止

他坦述在天瑜逝世初期的心路歷程：「我知道你去了一個沒有病痛、全然安寧的地方。起初的日子，我的世界像是被抽空了一塊，我會反覆的翻看舊照片，去聽你留下的最後一段語音，甚至去重遊你曾經間踩過的遊樂場。時間很慢，思念很長……」

天瑜爸爸現在還是會不時思念愛女，看到一切有關的事物，路過女兒喜歡的玩具店、聽到她愛聽的歌，都會想勾起以往的回憶：「那些關於你的記憶，總是將我輕輕淹沒。雖然我已經學會在沒有你的日子裏生活，把對你的思念，悄悄藏進日常的瑣碎裏，但每當路過你曾經最喜歡的那家玩具店，或是聽到一首你愛聽的歌，心跳還是會漏跳一拍。」

承諾好好生活 替女兒看遍世間風景

雖然大家都說天瑜是累了，去了天堂做了小天使，但是「心底最清楚，有些空缺，是永遠無法被宏大的道理填滿的」。他告訴天瑜，他會努力帶著女兒的愛繼續前行。他亦承諾會好好生活，好好照顧自己，替天瑜看遍她未曾來得及看的風景，最後他叮囑女兒要在天堂好好等他：「你在那邊要好好的等我。而我，也會在這邊，好好地想你。」