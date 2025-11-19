外遊警示日本｜國泰航空：為已預訂機票赴日顧客提供調整行程選項

因應外交部近日就中國公民前往日本發出的提醒，香港保安局上周六（15日）更新外遊警示制度網頁有關對日本的附加資料，指今年中起中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。



國泰航空今日（19日）表示，理解顧客預訂航班後，或需因應不同的情況而需調整行程，會盡量協助顧客，提供支援，而因應中國外交部及香港政府發出的外遊警示，國泰航空正密切關注事態發展，同時為已預訂前往日本的顧客，提供調整行程的靈活選項。



國泰航空今日（19日）表示，理解顧客預訂航班後，或需因應不同的情況而需調整行程，會盡量協助顧客，提供支援。（資料圖片／盧翊銘攝）

保安局11月15日更新對日本的旅遊警示，指自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。（保安局網頁截圖）

保安局網頁上周六更新了對日本的旅遊警示內容，指自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

國泰指，因應中國外交部及港府發出的外遊警示，國泰正密切關注事態發展，同時為已預訂前往日本的顧客，提供調整行程的靈活選項。

經國泰預訂航班可聯絡顧服 經其他途徑預訂須聯絡相關代理

國泰指，經由國泰航空直接預訂航班的顧客，如有需要請聯絡顧客服務團隊，國泰會盡量彈性處理和提供協助；經由其他途徑預訂的顧客，請聯絡相關旅行代理跟進。