外遊警示日本｜大灣區航空︰安排彈性退票　符合兩條件手續費豁免

因應外交部近日就中國公民前往日本發出的提醒，香港保安局上周六（15日）指，中國公民由今年中起在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。



大灣區航空今日（20日）表示，將為預訂日本機票的顧客提供彈性票務安排，顧客可聯絡大灣區航空客戶服務中心或相關旅行社代理，只要符合兩個條件，所有相關手續費用獲豁免。



大灣區航空11月20日公布，為預訂日本機票的客戶提供彈性票務安排。（資料圖片／廖雁雄攝）

保安局網頁上周六（15日）更新了對日本的旅遊警示內容，指中國公民自今年中起，在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，以及中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

大灣區航空︰對顧客需要更改行程表示理解

大灣區航空今日回應指，對中國外交部及香港保安局的公布十分關注，對於部份已預訂日本機票的顧客需要更改行程表示理解，將為他們提供彈性票務安排。

顧客可聯絡大灣區航空客戶服務中心，將獲安排彈性處理及適切協助。（資料圖片）

兩個條件︰11月15日或之前出票、今年內出發往日本

顧客退票需符合兩個條件，包括在今年11月15日或之前出票，以及今年12月31日或之前出發往當地。顧客可聯絡大灣區航空客戶服務中心，將獲可安排彈性處理及適切協助。至於經其他途徑訂票的顧客，需直接聯絡相關旅行社代理跟進。所有相關手續費用獲豁免。