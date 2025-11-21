外遊警示日本｜香港航空︰安排彈性調整機票　可聯絡客服或代理商

因應外交部近日就中國公民前往日本發出的提醒，香港保安局上周六（15日）指，中國公民由今年中起在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。



繼國泰航空及大灣區航空後，香港航空今日（21日）表示，因應情況彈性調整機票，盡力協助受影響的乘客安排行程，而乘客根據購買機票的渠道，可聯絡客戶服務團隊或相關代理查詢詳情。



香港保安局11月15日指，中國公民由今年中起在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。（資料圖片）

香港航空11月21日公布，為預訂日本機票的客戶提供彈性票務安排。（資料圖片）

保安局網頁上周六（15日）更新了對日本的旅遊警示內容，指中國公民自今年中起，在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，以及中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

香港航空︰關注外交部及港府對日本發出的外遊警示

《香港01》早前向香港航空查詢會否向乘客提供免費退改機票，今日（21日）獲回應指，正持續關注外交部及特區政府對日本發出的外遊警示，將因應情況彈性調整，盡力協助受影響的旅客安排行程。

若乘客經官網預訂日本航班，可聯絡港航的客戶服務團隊。（香港航空圖片)

官網訂票乘客可聯絡客服 其他渠道訂票須向代理查詢

香港航空又指，若乘客經官網預訂日本航班，可聯絡港航的客戶服務團隊；若經其他渠道訂票，乘客則需要向相關代理查詢詳情。