韓國校園暴力創13年新高　無護具格鬥「夜叉規則」成新型霸凌手段

根據韓國教育部於今年4月和5月進行的「2026年首次校園暴力調查」結果，2.9%的學生表示曾遭受校園暴力。這一數字創下自2013年該調查開展以來的最高紀錄，較去年的最高值2.5%上升0.4個百分點。據韓媒指，當地青少年間出現一種名為「夜叉規則」的新型霸凌手段，即不戴護具的無限制格鬥，助長暴力互毆。



綜合韓媒報道，一種被稱為「Yacha-rule」（夜叉規則）的新型校園暴力正在韓國蔓延。「Yacha-rule」指稱在沒有特定場地、規則或防護裝備的情況下進行的徒手格鬥。這種趨勢往往披着「雙方自願格鬥」的外衣，參與者經常簽署書面協議，聲明不對因格鬥造成的傷害甚至死亡追究對方責任。

在這種模式下，佔優勢地位的學生強迫另一名學生進行格鬥，並錄製過程、在網絡上發佈。隨着此類事件從單純的打架升級為涉及視訊販賣、賭博和勒索的犯罪行為，專家指出，必須將其視為暴力犯罪，而不僅僅是遊戲。

根據《Money Today》報道，5月29日，忠清北道清州市發生一宗致死事件：一名20多歲的女性（化名A）在被迫參與「Yacha-rule」式格鬥後死亡。清州上黨警察署以強迫罪名逮捕一對涉嫌強迫他人格鬥的20多歲情侶。另有兩名涉案的未成年少女因涉嫌「傷害致死」被立案調查。

韓國青少年間近期開始流行「夜叉規則」，即不戴護具的無限制格鬥，助長暴力互毆。（網路圖片）

今年8月，教育部與警察廳針對「Yacharul」等新型校園暴力形式發出警報。韓國教育部計劃加強與各市、道教育廳的合作，確保對嚴重暴力行為進行嚴格審查與處置，以提升校園內的相關防範意識。