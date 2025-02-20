大學撥款｜教大校長李子建：以教育質素為優先　減人手是最後一步

政府早前表明會調整八大下一個三年期的大學撥款。教大校長李子建今（20日）表示，理解政府財政困難，教大會「風雨同舟，攜手並進」，無論如何會做好培育良師的使命，以教育質素為優先，並未有削減人手的想法，「減人手係最後一步」。



當局曾指出大學可使用財政儲備，副校長（行政）方永豪表示，教大「比較年輕」，在儲備上「一定不夠老牌大學咁豐厚」，加上大部分儲備已有特定用途，不能動用。他指會從行政方面節流，包括透過AI減省重複性工作，以及延後不急切的翻新工程。



教大校長李子建表示，培育良師是教大的使命和「責任道義」，強調以教育質素優先。（蕭輝浩攝）

新一份財政預算案下周三（26日）出爐，千億財赤下，政府表明會調整八間資助大學撥款。教大校長李子建今（20日）出席新春傳媒聚會，表示理解政府財政困難，教大會「風雨同舟，攜手並進」，稱培育良師是教大的使命和「責任道義」，亦是良好教育的基礎，「無論點都好，我哋一定會做好自己工作」，希望教大的未來與香港教育未來緊密相連。

他表示，若資源緊張，就會排工作的優次，強調以教育質素優先，不能偏廢，其次是教資會較重視的科研。另外，他指與內地、其他國家的合作並建立網絡亦會先考慮，以配合政府發展國際教育樞紐。他稱4月將公布策略發展計劃，包括境外機構協作、科研計劃及聘請人才等。

副校長（行政）及校董會秘書方永豪表示，會從行政方面着手節流。（蕭輝浩攝）

用AI減省行政工作 延後不急切翻新工程

至於如何節流，李子建指，暫時未有削減人手的想法，「減人手係最後一步」。他指，雖然大學發展要與時並進、發展人工智能等科技，但「AI幾強都好，取代唔到教授同行政人員」。

副校長（行政）及校董會秘書方永豪表示，會從行政方面着手節流，例如以人工智能辨別學歷相關文件真偽、協助分類文件等，以減省員工做重複性工作。

他又指，會按先後緩急延後部份項目，例如原定2026至28年進行的翻新工程，因該批教室、實驗室和共享空間未算太舊，可以延後來做。

副校長（研究與發展）陳智軒表示，教大有別於「老牌大學」，很多學科需靠內部資金建造。（蕭輝浩攝）

若撥款減3至5%算輕微 不因一時波動改變長遠策略

被問到教大能承受多少減幅，方永豪表示沒有計算，但指現時通漲約2%，如果撥款減3至5%，即在通漲之上減多1至2%，算是輕微。惟他重申，仍有待政府公布調整幅度及形式，才能針對優次來調較大學運作，目前大原則是投資在未來發展，不會因一時少少波動，而改變長遠策略。

副校長（研究與發展）陳智軒則表示，會盡量配合政府，但指教大有別於「老牌大學」，很多學科需靠內部資金建造，本身已有一定財政壓力，會「勒緊褲頭」。

副校長方永豪：財政儲備不如老牌大學豐厚

當局曾指出大學可使用財政儲備，方永豪表示，教大每年盡量將資源用於學生，沒累積很多財富，加上不是老牌大學，「我哋比較年輕，一定唔夠老牌大學咁豐厚」。他續道，大學每3年或6年訂立策略發展計劃，大部份儲備已有既定用途，「唔郁得」，僅餘少量應急錢可動用。他擔心，如減幅太大，有可能須叫停特定用途的項目撥款，但已與外國大學簽署的合作，則不能毁約。

副校長（學術）鄭美紅表示，整體師訓學額未必削減，但各課程的比例會有所調整。（蕭輝浩攝）

整體師訓學額未必削減 調整各課程比例

政府即將公布新一輪師訓學額，副校長（學術）鄭美紅表示，整體培訓人手未必削減，但各課程的比例會有所調整。她舉例，學位教師教育文憑課程（PGDE）及一年課程的需求更大，會相應地增加學額，而四年課程的學額可能相應減少。

至於經濟低迷會否影響籌款，方永豪表示會有困難，「個個都擔心」，指慈善機構的投資回報不好，會審慎地撥款。惟他指教大籌得資金仍有穩定增長，相信善長仁翁支持投放於教育，會繼續積極籌款。