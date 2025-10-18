引入教師執業證書添壓力？ 教大校長：為人師表情緒管理須裝備好

《施政報告》提出研究修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。教育大學校長李子建今早（18日）出席有線新聞節目《有理有得傾》稱，認同教師要持續進修，包括情緒管理，教大亦會加強課程配套。對於政府鼓勵市場改裝商廈增加大學宿位，他說申請多數位於市區，期望政府容許院校在校園內或鄰近興建新宿舍，相信有助吸引留學生。



教育大學校長李子建表示，各行業都要與時並進，教大亦會加強課程配套。（資料圖片/黃浩謙攝）

認同教師要持續進修 如何裝備要專業考慮

教育大學是香港唯一師範教育為本大學，中小學、幼稚園和特殊教育工作者七成來自教大畢業生。政府提出修例引入教師執業證書制度，教育大學校長李子建在有線新聞節目《有理有得傾》表示，各行業都要與時並進，教大亦會加強課程配套。他認同教師要持續進修，包括情緒管理，他說會繼續循知識、心態上裝備好準教師。

李子建指：「每一個行業專業肯定有所要求，一方面科技、人工智能出現；亦探討最近很多研討會，老師將來的角色，甚至現在的角色，除了教師要育人、培育人才，德育或如何裝備面向未來，是值得作為教師專業考慮。」

至於這個制度會否對老師有新要求而構成新壓力，李子建表示：「每個人包括任何專業需要在情緒管理上，因為要接觸很多孩子，在情緒管理方面、思考問題方面，都要不斷令自己裝備甚至成熟，的確為人師表會影響很多同學。」

李子建指出，希望在校園內找一些地方或校園附近有些地方，讓學校興建或用不同優惠方式興建宿舍，因為最後校園生活對留學生和同學有所裨益。（資料圖片）

冀政府放寬政策准校內建宿舍

隨著八大非本地生限額放寬，為以應付宿位需求增加，政府推出「城中學舍」計劃，鼓勵市場將商廈改裝成學生宿舍，上月公布接獲九宗申請，但都來自市區。李子建指出：「即使市區找到宿舍，交通都是一個元素，所以這個角度會否政府考慮較寬鬆政策，例如學校校園內找一些地方或校園附近有些地方，讓學校興建或用不同優惠方式興建宿舍，因為最後校園生活對留學生和同學有所裨益。」

環境之外，他認為教研實力都是留學吸引力因素之一。例如《2026泰晤士高等教育世界大學排名》首次八間大學都上榜，更多院校排名好，為進一步建立香港成為國際教育樞紐有積極意義。