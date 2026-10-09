教大生Ocamp性侵案　強姦非禮窺淫等5罪成　囚7年1星期

教育大學大四學生，涉在2023年不同的迎新營中性侵多名女生，早前被裁定強姦、非禮及窺淫等5罪成，案件（HCCC153/2024）今(9日)在高等法院判刑。



法官杜麗冰就強姦罪判刑時，引述強姦案事主的創傷報告，報告指她有中度的抑鬱焦慮症。法官指，強姦屬嚴重罪行，本案沒有加刑或減刑因素；至於非禮罪，法官指被告犯案時沒有使用暴力或威嚇；至於窺淫罪的案情，和其他窺淫案的案情不同，被告沒有隱藏自己的身份，最終就所有控罪，判被告監禁7年1星期。



被告Y.L.H，現年31歲，案發時任救生員，並是教大兼讀課程的四年級生，他被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪，指他於2023年1月，及同年7至8月，性侵5名女性，其中事主A的非禮指控發生飛鵝山，事主B的強姦指控，發生在紅十字會在元朗舉行的聯校迎新營，餘下3罪則發生在教育大學的迎新營。

被告YLH在高等法院被裁定非禮強姦等5罪成。(葉志明攝)

被告YLH涉其中3罪發生在教育大學的迎新營。（資料圖片）

事主A稱被載至飛鵝山被非禮

案情指，女事主A與被告是網友。在2023年1月13日，她與友人到蘭桂坊喝酒，期間遇見被告。他表示可駕車送她回家，惟最終卻駕駛至飛鵝山上。當她再次清醒時，已感覺被告壓在她身上，更捉住其右手，放在性器官上要求她幫忙手淫。她曾表示「唔想」，惟對方未有理會，最終在她的肚子上射精。

事主B在稱凌晨酒醉遭揸胸強姦

女事主B則在紅十字會的迎新營認識被告，她稱案發當晚凌晨4時左右，她、被告及另一男生Noah在房間玩「鬥地主」時，被告準備了韓國燒酒，玩輸遊戲要喝酒。她指被告趁另一男生不在時，「揸」她胸部至少3次，並說：「你個胸好大，有無C cup以上？」她多番拒絕，被告漠視她，最終在她不情願下把她強姦。

事主C在車上遭被告非禮

事主C、D及E則在教大迎新營認識被告。事主C指，她與被告及其他組員有晚到大埔海濱公園喝酒後，被告稱會駕車送各人回家。她指被告送走眾人，餘下她與被告兩人在車時時，被告多番伸手放在她的大腿上，她曾拒絕但無效，被告其後稱想躺在事主大腿睡覺及擁抱她，她感被告的陽具勃起，並在其私處磨擦約3秒，她便說：「數5秒好放手。」惟被告得寸進尺，再摸她的胸部。

事主D在迎新營內遭被告多番騷擾

事主D則稱在教大迎新營某天，被告在玩遊戲時借故碰她膊頭；在營火晚會時，又在她身後捏她膊頭兩下。同晚玩遊戲時，被告又用手掃她的大腿，及後更走近她並側身攝入她雙腿中間，D感騷擾及被冒犯。

事主E洗澡時被拉開浴簾

事主E則在屏風後作供指，她稱入營時已發現她與其他組員房間的浴室房門鎖壞掉，便告知組員留意，惟被告仍在她洗澡時闖入，並拉開浴簾，並見到她的裸體。雖然被告事後有道歉及稱：「無帶Con，我自隊兩板。」但E指被告態度輕浮，令人不適。