營造師學會促納營造師入法定專業　要求駐守地盤　負工程監督責任

本港建造工程質素近日受到關注，營造師學會認為，現時法例下，承建商的獲授權簽署人（Authorized Signatory，簡稱 AS）未必長駐地盤，難以做到監管角色。學會期望政府加入營造師作為法定專業人士，並修例要求達一定程度規模的工程，由註冊營造師直接承擔施工質素及安全的監督責任。



營造師學會建議政府加入營造師作為法定專業人士。（林遠航攝）

營造師學會會長湯毓祺指，目前全港僅有1,400多名承建商的獲授權簽署人、即「AS」，當中七至八成中小型承建商僅有一名AS，而大型承建商亦甚少超逾10位。他指，對比全港每日有約一萬個運作中的地盤，AS根本無法長駐地盤，僅能按法規作定期巡查。

湯毓祺又指，事實上，現時業界已有營造師負責駐守地盤，處理每日工作安排，管理建造安全與質素。他又指，最近發展局已於政府建築合約中承認營造師學會會員地位，等同於建築師學會及工程師學會，當局應該賦予營造師法律地位，同時要求營造師負起法律責任。

對於政府計劃修訂《建築物條例》，加強對AS的罰則，學會副會長孟家榮形容是「交咗責任畀啲唔使落地盤嘅人」，強調平均每名AS手上都同時有8至10個項目，難以做到監察角色。他又以職安健法例為例指，建築地盤總工作人數達100人，便須僱用安全主任，認為對於工程質素亦應有類似機制。

提到現時有營造師但業界仍不時有負面新聞，學會義務秘書鄧兆強指，現時地盤並非強制要有營造師角色，亦非所有人都是學會會員，認同業界情況參差。他期望賦予營造師法律地位，可以幫助行業專業化，又認為可加強營造師在管理上的角色。