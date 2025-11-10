地盤營造師做什麼？學會倡設註冊制度　賦權法定角色改善工地安全

地盤意外屢有發生，當局會追究授權簽署人（AS），不過他們卻往往並非駐工地的負責人。事實上，地盤運作期間總體負責人是「營造師」，該職位存在已久，卻鮮有被提到。營造師學會今日（10日）建議政府設立營造師註冊制度，並在來年修訂的《建築物條例》明確其法定責任，賦權營造師成為地盤法定上負責人，改善地盤管理問題。



營造師學會建議政府設立營造師註冊制度。（林遠航攝）

提到建造業界，不少人或會想起建築師、測量師、工程師三個角色，但鮮有想起營造師。其實該職業在業界存在已久，現時各個地盤都有設該職位，甚至政府合約亦有明文要求。其角色類似地盤的CEO，負責協調、統籌、監督工程，並作出決策，不論是施工質量還是工地安全，都是他們要負責的工作範疇。又例如圖則設計放到實際建造時有困難，要協調工程師及前線工人，都是他們的工作。

現時本港未有營造師法定註冊制度，該職業亦沒有法定角色。工業意外出現之時，獲授權簽署人（AS）往往被追究所有責任，甚至會被除名。不過，全港註冊承辦商有超過1400間，但獲授權簽署授權人只有約800多個，他們大多為建築公司的老闆或高層，實際參與管理地盤時間有限。

營造師學會現時是營造師的註冊機構，雖未如工程師、測量師學會等有法定角色，但已有逾3,000個會員。入會的會員雖然經過學會的考核、面試等，亦要有一定工地管理經驗，而入會後學會會為會員提供培訓，確保他們的知識能滿足行業發展的需要。學會會長湯毓祺指，學會的專業程度已獲得行內認可，期望當局可以設立營造師註冊制度。

湯毓祺強調，要求設立註冊制度並非要取代獲授權簽署人的角色，而是希望做到「責任到人」，又認為設立註冊制度後，可協助營造師更好地運用法定權力，落實工地安全等方面的措施。副會長陳智敏則指，雖然現時各地盤都有營造師的職位，但並無客觀擔任條件，即「任何人都做得」，認為設立註冊制度，有助令行業專業化，明確「有咩做得，有咩唔做得」，將有助提高行業質素。

湯毓祺又表示，據他了解，將於明年首季修例的《建築物條例》，方向主要為加強打擊僭建、加重現有制度下各法定負責人的罰則，未能有效改善制度本身，期望當局修例時，可加入要求各地盤都要有營造師的規定，以推動設立註冊制度，相信能有助改善地盤管理及建築安全問題。