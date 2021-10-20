施政報告｜營造師學會：工程量增惟人才缺乏　倡政府規範專業制度

《施政報告》提出要發展「北部都會區」，並推動組裝合成建築法。香港營造師學會今（20日）表示，工程量大增突顯人才不足的嚴峻困境，估計業界欠缺300至500名營造管理人才，建議政府規範化專業營造師註冊制度，並促使中港兩地互認營造師資格，爭取參與更多跨境建築工程，又指有關倡議已獲17間承建商支持，表明會優先聘用註冊營造師。



香港營造師學會表示，《施政報告》提出推行一系列增加土地及房屋供應計劃，惟建築業界面臨竹勞動力短缺、人口老化及建造成本高昂等困難，又指使用建築資訊模型、組裝合成建築法和機電系統模組化等新的建築技術，仍未能完全解決人手需求，加上建築項目的難度和複雜性日與俱增，環保與安全法規亦趨嚴格，更需要在專業營造管理人才的指揮，才能更有效地完成工程。

學會估計，本港現時有近1,000人從事營造管理，合資格會員更已超出千人，但註冊營造師僅得260名，以未來工程量增長的推算，營造管理人才的短缺預料多達300至500人，學會認為難以在短期內將註冊營造師翻倍，以填補空缺，遂建議政府參考學會的註冊制度，以此為基礎規範「專業營造師的註冊制度」，以及加緊粵港澳三地的對接，盡快取得與內地互認有關專業資格。

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會長謝偉正表示，現時許多發達國家已建立營造師執業資格制度，相信若港府跟隨國際步伐，將能提升本港的形象和競爭力，強調樂意與港府商討如何將落實執行，確保工程以高效率、高成本效益、高質量完成，同時可加强建造監管和質量保證、改善工地安全、減少對環境的影響，以及吸引年青人入行。

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