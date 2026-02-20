來稿｜促設法定營造師註冊制度　填補工地安全與管理漏洞

來稿作者：劉健宇



《行政長官2022年施政報告》提出落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，以運輸基建驅動發展，構建一個宜居、具競爭力及可持續發展的香港。這項規劃方針的實施，帶動了香港公共工程的發展，養活了無數承建商、工程師及建造業工友。然而，項目的質量、工地的安全日益受到公眾關注。根據工業傷亡權益會發布的「2025工傷及職安大事回顧」，2025年錄得118人因工作致命，較去年上升55%，其中50人任職建造業，續為最危險行業。筆者提倡設立法定「註冊營造師制度」，將有助提升工地的安全與管理，為未來落實「基建先行，創造容量」鋪平道路。



發展「基建」首重工地安全

基本工程儲備基金於1982年設立，為港府的基本工程計劃提供資金。該計劃涵蓋運輸、環境、醫療、教育、供水和排水系統等範疇，有助推動本港社會發展及改善民生，並分為政府當局就公營設施及基建作出投資的「工務計劃」，以及包括興建資助及私立學校校舍、大學的教學及研究設施、公立醫院，以及受資助機構的其他工程項目（以非經常資助金資助的工程計劃）。香港回歸以來，歷屆政府提出了「明日大嶼」、「北部都會區」等規劃願景，特別是「北部都會區」的發展面積，是香港已發展區的數倍之多，足見「基建先行」的重要性。

香港工程行業的高質量發展，一直受到政府關注。《行政長官2024年施政報告》便提出推動「組裝合成」（MiC）製造商認證計劃、落實《建造業付款保障條例》，以及修訂香港法例第123章《建築物條例》等措施。在新例之下，訂明註冊承建商（Prescribed Registered Contractors, PRC）與訂明建築專業人士，包括認可人士（Authorized Person, AP）、註冊結構工程師（Registered Structural Engineer, RSE）及註冊檢驗人員（Registered Inspector, RI），須要承擔工程質量與安全的監管。

值得注意的是，當政府積極強化工程承辦的「上游」部份時，「下游」卻問題多多。工地工業意外的發生，往往是因為駐足工地的管理人員疏忽，以及工友工業安全意識的不足導致。2025年錄得50名因工作致命的建造業工友個案所反映的，是香港現有工地管理模式已陷入「邊際效應遞減」的困局：儘管勞工處加強巡查、法庭提高罰則，但事故率不降反升。工地安全最大的「政策空白」，在於工地一線的最高管理者——工地營造師（Construction Manager），至今仍缺乏明確的法定身份與問責機制。

中外經驗均重視工地安全

香港營造師學會（HKICM）自1997年成立以來，便持續倡議設立法定「註冊營造師制度」。不同司法管轄區早已設立「工地營造師」制度。早於1834年成立英國特許建造學會（Chartered Institute of Building, CIOB）作為專業自治團體，便負責授予會員（MCIOB）及會士（FCIOB）資格，持有者可自稱「特許營造師」（Chartered Construction Manager）及「特許建造師」（Chartered Builder）。

英國倫敦於2017年經歷了格倫費爾塔（Grenfell Tower）大火後，通過了《2022年建築安全法》（Building Safety Act, 2022），引入「首席承建商」（Principal Contractor）作為責任承擔者，並須要從公司內部指派一名具備勝任能力的「指定人員」履行該角色的法定職能。新加坡建設局（Building and Construction Authority, BCA）亦於2009年設立「建築商執照制度」（Builders Licensing Scheme, BLS），每一間持牌建築商必須委任至少一名技術控制人（Technical Controller, TC）以「親自監督」建築商承擔的所有建築工程之執行與表現。技術控制人更不得同時在多間公司擔任此職，必須確保有足夠時間現場監控施工進度與質量。

我國《建築法》規定「從事建築活動的專業技術人員，應依法取得相應的執業資格證書」。內地亦遂於2005年全面推行「註冊建造師制度」，並分為一級與二級，前者更是擔任大型工程專案經理的前提條件。隨着香港與內地工程專業資格互認的推進，大灣區跨境工程（如港珠澳大橋維護、深圳河治理）時，設立法定「工地營造師」制度並推進與內地註冊建造師的對接，將有助灣區工程的深度融合。

總結而言，香港現有的「註冊營造師」制度在專業分類上已具備極高的精確度，足以對接政府「建造業 2.0」的高質量發展目標。將此制度從自願性質提升至法定層面，不僅是與國際標準接軌，更是填補當前工地管理中「法定身分」與「問責機制」空白的關鍵舉措。透過建立一套嚴謹的個人註冊與考核體系，香港將能更有效地將工地安全責任下沉至最前線管理人員，從根本上提升建築品質，確保「基建先行」的發展願景能建立在安全、專業與高質量的基礎之上。

作者劉健宇是政策研究員，香港大學碩士。



