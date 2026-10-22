網上影片見院舍職員手指指鬧家屬　院舍澄清職員護長者心切已訓斥

近日有人於社交平台發布影片，指控頤和園護老中心（紅磡）膳食安排有問題，院舍員工態度有問題等。綜合各方資料，疑有人於本月20日欲到院舍探訪長者遭拒，進入院舍後與院工發生爭執。



院舍今日（22日）於網上發布澄清聲明，解釋是按院友保證人通知，禁止一名家屬到訪，又說對於職員在事件中因保護長者心切，在溝通中有不禮貌之處，已作出訓斥提醒，會加強員工培訓，並稱重視與與家屬溝通，會主動聯繫保證人，共同商議對院友最合適的照顧及探訪方案，轉介適切支援。



有指涉事院舍為頤和園護老中心（紅磡）。（社署長者資訊網）

近日有人於社交平台發布數段影片，拍片者與院舍員工疑因院舍膳食發生爭執，拍片者指控院舍只為長者安排流質食物，「無肉無菜，營養不良」，院舍員工在片中亦曾「手指指」反駁，質疑拍片違法、又要求拍片者出示身份證自證是院友孫女的身份。從其中一段影片可見有警察到場。

有指涉事院舍為頤和園護老中心（紅磡）。據了解，拍片者、即院友孫女當日報警，當時報稱院舍不讓她探望外婆，案件列作糾紛，她最終自行離去。

相關帖文及後有人留下澄清啟事，自稱是院友女兒，指拍片者為其女兒。該人於澄清啟示中提到，其母居於院舍六、七年，一直獲悉心照顧，指責女兒於網上發放失實言論，「婆婆在院舍只獲安排流質食物，冇肉冇菜，營養不良」的說法非事實，並解釋其母有吞嚥困難，院舍依照醫生指示安排糊餐，膳食營養充足。

該人又稱「家事一言難盡」，早前授權院舍不容許其女兒進入院舍，就女兒昨日再強行進入院舍滋擾一事致歉。

社交平台有人留下澄清啟示，自稱是院友女兒，指拍片者為其女兒。（threads截圖）

院舍指收保證人通知 禁院友孫女到訪

頤和園護老中心（紅磡）於網上發澄清聲明，解釋近日收到院友保證人通知，基於院友安全及維護院舍的安寧，禁止院友孫女到訪，對於昨日有人在院舍公眾地方不聽從職員的勸喻，拍照、吵鬧、未經同意下涉嫌侵犯其他院友個人隱私及福祉，深感遺憾。該聲明亦附上與社交平台上一樣的家屬澄清啟示。

院舍說，對於職員在事件中因保護長者心切，在溝通中有不禮貌之處，已對該職員作出訓斥提醒，並會加強員工培訓，並稱重視與家屬溝通，會主動聯繫保證人，共同商議對院友最合適的照顧及探訪方案，並轉介適切支援。

《香港01》也正向社署查詢近日有否收到涉及頤和園護老中心（紅磡）的投訴，尚待回覆。