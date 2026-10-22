蔡天鳳案｜錶行職員認鄺港智亦有出售手錶　但他不知鄺買錶的途徑

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(22日）在高等法院續審，錶行職員陳亮恒接受鄺港智的代表律師盤問。



陳亮恒在盤問下同意鄺港智是好顧客，形容他容易相處，亦無攻擊性，他亦承認鄺港智有向其公司出售手錶，但他不知鄺買手錶的途徑。辯方指，在內地出售名錶予富裕人士是賺錢的生意，陳稱他並不清楚。

陳又提及有次鄺球到其公司取支票的事，他指鄺球到店要取一張十多萬元的支票，他想先致電鄺港智確認，鄺球卻一手把支票搶走，並說：「攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎。」陳同意他或有因此事向鄺港智投訴鄺球惡。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

錶行職員陳亮恒形容第三被告鄺港智是好顧客，為人易相處亦無攻擊性。(資料圖片)

陳亮恒早前供稱，蔡天鳳的戶口曾支付鄺港智的手錶2615萬元。（Abby Choi IG)

貴族鐘錶職員陳亮恒昨供稱，鄺港智在其公司購買名錶，款項由蔡天鳳轉帳至其公司，文件顯示，蔡曾作31次轉帳，總額為2615多萬元。此外，鄺港智亦會出售手錶予該公司。

鄺港智售錶款項曾有600萬最終轉至張燕花

陳今繼續作供，並接受代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問。陳同意文件沒有顯示其公司和鄺之間手錶交易的完整紀錄，其中一項沒有發票的轉帳，是陳的公司於2021年轉帳600萬元到蔡的戶口。辯方指出，陳的公司曾預支該筆款項予蔡，且款項最終轉至蔡母張燕花；陳否認此說法，陳又指鄺港智向其公司出售手錶，並著他們把款項轉帳至該戶口，因此該筆款項是付款，不是預支。

陳亦指，鄺港智在其公司揀選手錶後，由蔡天鳳戶口轉帳，而陳起初也不知道蔡是何人。他指，蔡沒有就任何付款向其公司查詢。

辯方指有次陳的公司把600萬元轉給蔡天鳳，該款項最終落到蔡母張燕花(圖)手上。(梁鵬威攝)

陳稱不知鄺買錶的途徑

辯方指，鄺港智亦向陳的公司出售手錶，明顯陳的公司不是鄺獲得手錶的唯一途徑，陳同意，但他不清楚鄺其他買錶的途徑。辯方指，在內地出售名錶予富裕人士是賺錢的生意，陳稱他並不清楚。

鄺曾介紹人到陳的錶行買錶

辯方續問及兩張日期為2022年9月的發票，指鄺港智曾稱蔡母張燕花的姐妹，或該些姐妹的朋友，有意到陳的公司買錶。陳指當時不在港，由同事負責接待，但他不知道什麼人到其公司。法官問，鄺港智有否提及張的姐妹，或姐妹的朋友想到其公司買錶，陳回應指沒有。

認為鄺容易相處沒攻擊性

陳亦同意，多年來都視鄺港智為一名好顧客，也是提供手錶的好來源。辯方問，兩人之間是否關係友善，屬好朋友，陳形容他們是生意買賣的關係，他亦曾邀請鄺到其住所，認為鄺容易相處，沒有攻擊性。兩人會通電話聊天，不止工作關係。

陳亮恒提及有次鄺球(圖)到其公司取支票的事件。(資料圖片)

鄺球曾一手搶走十多萬元支票

辯方指，陳於2020年尾或是2021年初，曾協助鄺港智繳交加多利山單位的管理費，鄺球曾上門找陳拿支票。陳指鄺球當時要取一張十多萬的支票，款項和管理費有關。辯方指，陳和鄺球見面時，鄺球發脾氣，陳因此對鄺球有負面評價，遂向鄺港智投訴鄺球很惡和有敵意。陳原先說不記得，及後憶述有天鄺球到其公司，鄺球表示要拿取支票，陳欲致電鄺港智確認，卻被鄺球一手搶走支票，鄺球並謂：「攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎。」陳同意他或有向鄺港智投訴鄺球惡。

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