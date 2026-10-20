蔡天鳳案｜前司機指蔡常攜大量現金外出　留意蔡疑曾周轉不靈

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審。蔡天鳳的前私人司機作供。



司機錢紀信供稱，他的工作主要負責接載蔡的一對子女上學，亦會接載蔡的前家姑李瑞香一家出入。他指鄺港傑於2022年11月指他們全家會去兩個月旅行，著他停薪留職，錢反提議取半薪打理七人車被拒，他便辭職，他離職時未有被指控偷竊或講粗口。

錢接受辯方盤問時透露，蔡常攜帶大量現金，但這情況至2022年2至6月起變化，他覺蔡有現金周轉問題，有時購物也會叫錢先墊支，之後再還錢給他。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

司機錢紀信稱，他正式入職後，才發現蔡天鳳才是真老闆。(網上圖片)

錢紀信稱，他申請司機工作時，是由蔡的前家姑李瑞香(圖)見工的。（廖雁雄攝）

李瑞香見工 蔡天鳳才是真老闆

控方今先傳召蔡天鳳的前司機錢紀信作供，指於2021年4月申請任司機。他指，當時由李瑞香見工，並獲李聘用，於同年5月1日開始工作。他指，當時每周工作六天，月薪2萬元。他「做下做下」才知道真正的老闆是蔡天鳳，並解釋：「佢（蔡天鳳）負責畀錢佢哋出糧畀我，以我所知因為佢係話事嗰個。」

主要接載蔡一對子女上學或回家

錢續指，當時駕駛一輛白色七人車，接載蔡的一對子女上學或回家。蔡的長子當時於屯門的學校就讀，錢負責接載他上學，長子放學則乘搭校車返家。此外，錢間中亦會接載蔡的女兒到大埔上學，蔡天鳳或李瑞香或會一同接送蔡的女兒。除了接載蔡的子女，錢亦有接載李瑞香和其家人出入，包括「飲茶，買嘢」。

錢紀信指，2022年11月，鄺港傑(圖)指他們全家要去旅行兩個月，叫錢停薪留職。(資料圖片)

錢紀信稱，記得曾載蔡天鳳往又一城見鄺球(圖)。(資料圖片)

鄺港傑有行車紀錄儀密碼

錢指，當時有一個WhatsApp訊息群組，負責安排錢的駕駛工作，成員包括蔡、李和鄺港傑。他續指，起初工作時，鄺港傑並不在港，他於2021年7、8月左右返港，並有指揮錢工作。 被問及該白色七人車有否行車紀錄儀，錢確認有，但後期才運作。錢解釋，鄺港傑接駁行車紀錄儀後，它才運作。同時，鄺港傑有行車紀錄儀的密碼。

曾載鄺港傑到中環取信封

錢又透露，曾接載鄺港傑到中環IFC拿取信封，之後載鄺港傑回加多利山，鄺港傑把信封帶到單位。翌日，錢接載蔡到加多利山，之後見蔡帶著信封上車，並載蔡到又一城找鄺球。蔡之後再上車，錢再沒見到信封。錢又指，蔡講家鄉話，錢未能聽懂蔡在車上說什麼。錢指這些事發生在蔡天鳳與譚方駿等在澳門回來後。澳門賭錢的事件發生於2022年。

否認曾被指控偷竊或講粗口

錢續指，於2022年11月，鄺港傑稱他和家人將會去旅行兩個月，著錢停薪留職，錢反提議在該段時間支半個月的薪金，幫忙打理七人車，鄺港傑不同意，錢便辭職，並工作至該月15日。被問及有否被指控偷竊，或在蔡的子女面前講粗口或被批評其操守，錢否認。主控郭莎樂問錢有否被指控賭錢，影響他任司機的工作，錢說：「呢個係私人問題，我都唔會同佢哋講」。

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問時指，錢記錯鄺港傑回港時間，鄺實際是2021年10月返港，因為根據外遊紀錄，鄺港傑由2021年4月至10月都不在港。錢稱他不記得。

指蔡曾向鄺港傑借60萬

Beel又問到，在2022年2月，海棠路單位外是否有數名男人在屋外徘徊，當時錢載蔡天鳳回家，蔡見狀在車內躲藏？錢同意，他理解與蔡欠債有關。錢憶述蔡當時致電鄺港傑，向鄺借60萬元。數日後，錢載鄺去IFC，錢聽到鄺與另一人的對話，得知信封內有60萬元。翌日，蔡帶着同一個信封去又一城。

指蔡出門會帶大量現金

錢說，蔡出街會攜帶大量現金，但至2022年2月至6月，情況變得不同。錢印象中蔡當時有現金周轉問題，有時購物蔡會叫錢先墊支，之後再還給錢。錢又說，他有時會載蔡天鳳到蔡的雞蛋仔店取店的收入。Beel亦問車cam的電源是否來自七人車電池，錢同意，指即使沒開引擎，車cam也能夠運作。

錢紀信指，第三被告鄺港智(圖)在2022年才加入群組，但他沒有在群組作過聲。(資料圖片)

鄺港智在群組沒作過聲

代表鄺球的律師則指，鄺球很少坐蔡的7人車，錢同意。鄺港智的律師則指，錢的口供提到鄺港智每周會隨同錢的車去接小朋友？錢當時的記憶較準確。錢說：「唔係啊。」錢另同意，鄺港智在2022年被加入了蔡家私家車安排的群組，但鄺沒作過聲。

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譚父證供