蔡天鳳案｜龍尾村鄰居稱嗅到青紅蘿蔔湯味　聯想起食物並即叫外賣

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(21日）在高等法院續審，居於鄺球租用大埔龍尾村地下單位的鄰居曹展圖作供。



曹展圖稱2023年2月21日，他聽到樓下新鄰居似搬入重物，之後單位傳來電鋸及撞擊聲，但沒有人的呼叫聲，又指那聲音嘈得他與朋友都無法講電話。至同晚傍晚7時許，他嗅到一陣很香的青紅蘿蔔湯味，令他想吃東西，之後更有致電叫外賣。

辯方質疑曹錄口供時只稱有煮食味度，現在卻能指出是青紅蘿蔔湯，認為曹看過新聞後虛構證供，曹不同意。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

龍尾村前住客曹展圖稱2023年2月曾在單位聞到青紅蘿蔔湯味，更稱味道亦刺激起其食慾，令他想起要叫外賣。(陳蓉攝)

2023年2月居於龍尾村的一名住客作供，並稱曾有一天聽到電鋸聲後，晚上傳來青紅蘿蔔湯味，令他聯想起要吃東西。（羅敏妍攝）

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

案中三名被告

留意到地下單位窗被密封

曹展圖稱，地下單位於2023年2月有新的租客，曹有見過新租客和地產代理到來「睇樓」，之後便沒有再見到該新租客。此外，他亦見到一輛白色七人車在該單位出入，並且停泊過夜 。曹又稱，他過往能從單位的窗望入單位，約於同年2月15至18日，他留意到該單位的四個窗開始被黑色物料密封，不能再看到單位的內部情況。

聽到搬好重物件的聲音

庭上播放涉案閉路電視片段，顯示於2023年2月21日下午3時許，兩輛白色車駛入並停泊。曹稱，他當時在自己的單位，見到兩車停泊在外，他當時認為是新租客到達，又因露台阻擋視線，看不到有人落車。他指車輛停泊後數分鐘，曹聽到地下單位傳來搬物件的聲音。他補充，是：「好重嘅物件。」由車內搬至地下單位，並且擺放在地下。他看不到搬什麼物件，但搬物件的聲音持續數分鐘。

聽到撞擊及電鋸聲維持約20至30分鐘

曹續指，相隔一段時間後，曹聽到類似裝修的聲音，他形容為嘈雜聲，並指是撞擊的聲音和電鋸聲，該聲音維持約20至30分鐘，期間間斷出現。他指當時收到一名朋友來電，兩人談了數句，但因地下單位的聲音太嘈，他們最終掛線。被問及是否聽到求救的聲音時，曹回應指沒有。

晚上7時嗅到好香的味道

曹指，至晚上7時許嗅到：「有陣好香味道。」被問及是什麼氣味時，曹回應是青紅蘿蔔湯的氣味，該氣味持續一段時間。控方問，氣味有否令曹想起食物，曹回應：「有，所以先打電話叫外賣。」他晚上8時許致電茶餐廳叫外賣。約10分鐘後，他離開單位，前往500米外的茶餐廳拿取餐。

律師質疑根據新聞虛構說法

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）盤問時向曹指出，當天下午單位並無傳出電鋸聲，曹不同意。辯方又引述曹的口供，指曹當時只稱嗅到「煮嘢食氣味」，又指該氣味非常特別，無法形容；但曹庭上卻能具體說出是青紅蘿蔔湯氣味。辯方質疑曹根據新聞及網上說法而虛構證供，曹否認。

此外，曹在代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問時透露，曹於2023年7月後已搬離一樓單位。

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譚父證供