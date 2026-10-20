蔡天鳳案｜店員憶白髮翁購煮具8700元　挑高價意大利性能強絞肉機

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審。廚具店員出庭作供。



女店員A憶述2023年2月8日中午，有一白髮翁購買廚具，並買了一部較一般貴2至3千元的意大利碎肉機，連同大煲、砧板等用品，合共8700元。她指白髮翁亦有問是否有可碎骨的機，A指要3.5萬，且未有現貨，白髮翁及一名後來抵達的年輕人均稱「太貴」，最後未有購買。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳在2023年2月疑遭人謀殺及碎屍。(Abby Choi IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

店員名字以A作代表

控方另傳召一名在廚具店工作的女職員作供，其名字以「A」代表。法官向陪審團表示，該證人不想其名字在庭上被提及，獲法官批准。

白髮男入店問絞肉機

A供稱，涉案時在油麻地一間店舖工作，而該店售賣專門供應餐廳食肆使用的廚具。她憶述，於2023年2月8日中午12時至1時許，一名年約60多歲、白色頭髮的男子進入店舖，問有否絞肉機。她向男子展示了多款絞肉機，最終男子選擇了一款意大利製的，該絞肉機並附有一個盤。A表示該款較其他款式貴2000至3000元，質素較好：「會攪到啲肉碎啲啦，好力啲啦。」A稱，男子沒說買絞肉機的用途。

並購多件煮具合共8700元

A續指，該男子除了買絞肉機，亦購買1個14吋乘14吋的煲、1塊15吋的砧板和1個11吋的隔篩。所有物品的總值為9153元，扣除折扣後，該男子最終支付8700元。但A補充，一般客人都會獲得折扣。

聞碎骨機要3萬多 年輕男：好貴呀

A續稱，男子將絞肉機搬上貨車後，再問A有沒有售碎骨機，A將產品目錄給男子看，男子問其中一款幾錢，並問：「可唔可以連骨都可以碎？」A答逾3.5萬元和沒現貨，男子說太貴。其後，一名年輕人走近看產品目錄和問價錢，該男子告訴年輕人3萬多元後，年輕人說：「好貴呀。」白髮男子說：「由佢啦。」二人便離開。

控方向A逐一展示涉案證物，湯煲、砧板等全被包上厚的膠袋，法庭書記拉尺量度尺吋，A確認與當時出售的相若。

女店員下午將繼續作供。

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譚父證供