蔡天鳳案｜地產經紀指加多利山交易完成後　鄺球曾收回贈697萬元

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(21日）在高等法院續審，2019年負責處理加多利山單位買賣的地產經紀黃德昇繼續作供。



黃德昇透露，加多利山單位以6060.6萬成交後，其任職的地產中介獲發展商給予佣金818.1萬元，其公司其後有把約697萬回贈予鄺球，並指這是由鄺球提出，而鄺球亦有收了這筆款項。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

地產經紀黃德昇稱，他在處理加多利山的交易時，只接觸過鄺球。(陳蓉攝)

黃德昇稱，求取回贈是告鄺球提出的，並指鄺球有收697萬元。(資料圖片)

黃德昇稱，他處理該交易時，並無接觸過蔡天鳳。（網上圖片)

鄺球要求地產中介回贈697.2萬

地產經紀黃德昇昨供稱，鄺球2019年購買加多利山Kadooria單位的交易，最終成交價為6060.6萬。黃今繼續作供指，發展商在成交後，給予當時他工作的地產代理公司利嘉閣818萬佣金，為成交價的13.5%。利嘉閣其後把697.2萬元回贈予鄺球，屬置業現金禮卷。代表控方的資深大律師郭莎樂問，此回贈是利嘉閣提出或鄺球提出，黃指是鄺球提出，亦確認鄺球有收取該金額。

加多利山單位印花稅為309.4萬

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）指，購買加多利山單位的印花稅為309.4萬元，連同約6000萬成交價，即鄺球支付約6300萬，以購入單位，黃同意。

黃記得在紅磡碼頭一餐廳與鄺球見面

辯方又指，黃的第一份口供為本年9月錄取，提及2019年6月28日發生的事，質疑黃對該天發生的事沒有清晰記憶，黃不同意，又指和鄺球在紅磡碼頭一間餐廳見面，期間逗留半小時。由於上司已和鄺球解釋，黃和鄺見面時是確認和簽署文件。

整個交易只接觸過鄺球

黃在盤問時指，招標文件寫上的買家地址是黃的地址，並有向鄺球解釋，此舉是避免買家直接聯絡發展商，鄺球亦同意這樣做。此外，黃在控方覆問時指，整個交易中他只接觸鄺球一人，當時不認識蔡天鳳，而鄺球當時以支票形式支付訂金。

【蔡天鳳案・專頁】

譚父證供