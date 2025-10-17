「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」圓滿結束

由《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」已圓滿結束，活動旨在表揚積極推動環境、社會及管治（ESG）發展的傑出企業，同時鼓勵各界採納ESG及可持續發展目標（SDGs）框架，共同推動香港的可持續發展 。活動由香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生透過影片致開幕辭，為整場盛會揭開序幕 。



今年ESG 及可持續發展論壇以「AI賦能ESG：從數據到決策」為主題。論壇由《香港01》首席記者黃雲娜女士主持，講者包括香港生產力促進局首席創新總監都永海先生 、大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰先生 ，以及環境、社會及治理公會董事胡達明先生 。一眾專家深入探討如何善用人工智能與數據科技，助力企業和政府高效整合ESG數據，從而實現更精準的風險評估與戰略決策 。

活動同場頒發「傑出ESG企業大獎」及「可持續發展企業認可證書」。獎項的專業評審團根據一系列準則進行評核 。「傑出ESG企業大獎」主要評估企業在環境保護、社會責任及公司治理三方面的業務發展與營運管理 。而要獲得「可持續發展企業認可證書」，企業需在推動可持續發展目標17（夥伴關係以實現目標）方面展現具體行動、策略和成效，確保對可持續發展目標作出實際貢獻 。

立即查看得獎名單：https://01market.hk01.com/?popup=esgandsmartliving2025