港鐵10.24感謝日車費半價　包來往羅湖及落馬洲過境車程

港鐵將於今日（24日）「感謝日」提供半價乘車。港鐵指，今日乘客使用八達通或「樂悠咭」乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享半價車費優惠，包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。



港鐵提醒，半價乘車不包括東鐵綫頭等車廂、機場快綫、港鐵接駁巴士、高鐵香港段，以及以單程票或感應式信用卡或扣賬卡付費的車程。



港鐵將於本周六（24日）「感謝日」提供半價乘車。（港鐵提供）

港鐵將於本周六（24日）「感謝日」提供半價乘車。（港鐵提供）

港鐵將於本周六（24日）「感謝日」提供半價乘車。（港鐵提供）

港鐵將於本周六（24日）「感謝日」提供半價乘車。（港鐵提供）

港鐵指，半價乘車可與轉乘、特惠站、全月通連接車程七五折優惠，以及政府「二元優惠計劃」同時使用。

港鐵又指，已在車站不同位置張貼相關海報及告示，並作出廣播等，乘客亦可透過手機應用程式MTR Mobile及港鐵網頁了解詳情。港鐵會密切監察當天各鐵路綫及車站的運作情況，安排額外職員協助乘客，並因應實際需要，適時調整列車服務。

港鐵可控範圍內，若發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長計算罰款，罰款每累滿2,500萬元，就需要安排特別車費日回饋乘客。圖為今年10月13日，藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉後重開。（資料圖片／林振華攝）

港鐵「服務表現回贈」機制 延誤31分鐘以上或罰款

港鐵自2023年起實施新一輪「服務表現回贈」機制，機制設階梯式懲罰：凡屬港鐵控制範圍內的機件故障或人為疏忽，港鐵若發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長計算罰款。

當「服務表現回贈」帳戶累積滿預設金額2,500萬元時，港鐵會在指定周末安排特別車費日回饋乘客，期間所有使用八達通或車票二維碼的乘客，乘搭指定港鐵路綫可享有半價優惠。「服務表現回贈」帳戶內的所有金額會悉數透過特別車費日回饋乘客。