失業率｜7至9月升至3.9%近期新高　就業不足升至2%　15.5萬人失業

政府統計處今日（22日）公布，本港最新失業率為3.9%，較上月公布的3.8%上升0.1個百分點；失業人數由153,900人增加約1,100人至155,000人。同期就業不足率也上升至2.0%，同樣較上月公布的1.9%上升0.1個百分點；就業不足人數由72,100人增加約2,900人至75,000人。



本港2026年4月至6月經季節性調整的失業率錄得3.7%，與今年3月至5月的數字相同。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府統計處公布，本港最新失業率為3.9%，較上月公布的3.8%上升0.1個百分點；失業人數由153,900人增加約1,100人至155,000人。

同期就業不足率也上升至2.0%，同樣較上月公布的1.9%上升0.1個百分點；就業不足人數由72,100人增加約2,900人至75,000人。總就業人數增約3,000至3,655,000人；總勞動人口則增約4,100人至3,810,000人。

與2026年6月至8月比較，在2026年7月至9月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中社會工作活動業，以及貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業及零售業。

勞福局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，經季節性調整的失業率及就業不足率均較上一個三個月期間微升0.1個百分點，同期勞動人口和總就業人數在應屆畢業生和離校人士繼續投入勞動市場下進一步上升。

展望未來，他說本地經濟持續擴張、營商氣氛改善，以及訪港旅客人次繼續增長，料會為整體就業情況提供支持，尤其是與消費及旅遊相關的行業；與此同時，政府會繼續密切留意外圍不確定因素對企業招聘意欲的潛在影響，並為求職者提供適切的支援。