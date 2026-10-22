鼻腔狹窄男子照內窺鏡亡　護士指事主插喉時掙扎　醫生曾加麻醉劑

有鼻腔狹窄問題，需用口部呼吸的男子，在醫療中心照胃鏡時突休克，送院搶救後不治。死因庭（CCDI-269/2022）今（22日）就此展開聆訊，有份參與該次檢查的女護士作供。



女護士稱她當日為事主施用口部麻醉劑後，醫生在事主咽喉插入喉管，事主感不適掙扎，並想「掹」喉，她指醫生曾為事主加麻醉劑，之後照內窺鏡的過程順利，但在數分鐘後，事主的血氧突降至84%，她立即通知醫生及為其急救，惟事主及後心臟停頓。



事主黎紹康（終年43歲），2021年6月10日在尖沙咀尚正外科手術及內窺鏡中心內，進行內窺鏡檢查，其後出現休克情況，送伊利沙伯醫院搶救後不治。其妻何燕惠及黎紹輝列席聆訊，涉案醫生劉邦茂為有利害關係方。本案不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。

女護士陳慧賢(圖)指事主黎紹康被插喉後不適，曾想「掹」喉，醫生因而增加麻醉劑劑量。(陳蓉攝)

死者黎紹康妻何燕惠(左)早前供稱，其夫有鼻腔狹窄問題，需要用口部呼吸。(陳蓉攝)

黎透露曾患肺結核及有鼻腔狹窄問題

登記護士郭怡湘供稱，她在2019年起入職涉案的內窺鏡中心，其後曾參加基本生命支援術課程(BLS)，學習如何為病人急救及使用自動體外除顫器。此外，她在訓練時曾「入房」觀察治療過程及隨診問症。郭稱，她一般負責術前準備，要完成核對工作及替病人打「鹽水豆」。案發當日，黎曾稱他曾患肺結核及有鼻腔狹窄問題，她亦有如實記錄。

突收緊急通知指黎心臟停頓

郭之後把黎推入房，見黎的主診醫生劉邦茂為黎戴上面罩。郭負責監測黎的血壓、心跳及血含氧量，及後離開房間。至13時03分，她收到緊急通知，知悉黎心臟停頓，隨即入房協助急救。郭又稱因為監測儀器未能測量全部維生讀數，故她另為黎接駁了兩部儀器。她亦確認黎有提及過有心臟問題，黎亦同時表示他身心健康。

陳有23年內窺鏡工作經驗

註冊護士陳慧賢供稱，她自2010年起成為註冊護士，過往曾在聖德肋撒醫院外科及內窺鏡中心工作，2021年到2023年則在上述醫務所任職，共有23年在內窺鏡中心工作的經驗，可算得上對工序嫻熟。陳亦持有14小時急救訓練證書，亦有參加過由美國心臟學會舉辦的「高級心臟生命支援術」課程。在加入中心後，再接受了進一步的護理訓練。

當日為黎施加6次口部麻醉劑

陳稱她當天負責為黎施加共6次的口部麻醉劑，並監測其維生指數，緊急時要提供協助。她憶述，監測儀器會顯示黎的心跳及呼吸頻率等讀數，數據每5分鐘更新一次。

為黎注射麻醉藥時指數正常

此外，劉醫生另為黎施用麻醉藥異丙酚，陳表示，注射麻醉藥時一般會「打少少，停一停」，以觀察病人反應，歷時約1至2分鐘。當時黎的指數正常。

黎想掹喉醫生曾加麻醉劑

劉醫生在12時57分先為黎注射100毫克異丙酚等藥物；其後劉將內窺鏡插入黎的咽喉，黎不適伸手想「掹」喉，劉指示再加藥30毫克。

數分鐘後黎的血氧降至84%

陳形容，照內窺鏡的過程順利，至13時03分，黎的血氧降至84%，他們隨即為黎加氧及用面罩泵氣，至13時15召救護車。黎在13時18分心臟停頓，於是她和郭為黎做心肺復甦，亦有為其注射腎上腺素，直至救護員把他送院。

發現血氧下降已即通知醫生

陳回應家屬指，監察儀器每5分鐘自動更新讀數，亦可以用人手操作。她稱，監察儀器一般會在血氧低於90%時發警告，惟當天儀器響起時，黎的血氧已降至84%，故她們立即通知醫生。