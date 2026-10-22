男子照內窺鏡突休克亡　事主有呼吸問題　妻疑未有麻醉科醫生施藥

中年男子因有胃氣問題，往尖沙咀尚正外科手術及內窺鏡中心進行內窺鏡檢查，惟過程中突然休克，送往伊利沙伯醫院搶救後不治。死因庭（CCDI-269/2022）今（22日）就此展開聆訊。



死者妻子稱，其夫自幼患二尖瓣脫垂導致二尖瓣閉鎖不全，另患有鼻道狹窄，不能用鼻而只能用口呼吸。當日下午她獲悉丈夫檢查過程中有意外消息，趕至醫院時丈夫已離世。她質疑，涉案醫務中心未有安排合資格麻醉科醫生施用麻醉藥，亦懷疑事發後醫務所人員未有及時急救其夫。



死者黎紹康（終年43歲）在2021年6月10日離世。其妻何燕惠及黎紹輝列席聆訊，涉案醫生劉邦茂為有利害關係方。本案不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。

死者黎紹康妻何燕惠(左)，及死者兄長(右)。(陳蓉攝)

黎曾爆肺亦不能用鼻呼吸

黎的妻子何燕惠供稱，黎生前經營餐廳，自小有二尖瓣脫垂引致二尖瓣閉鎖不全及鼻道狹窄問題，另在廿多歲時曾經爆肺。此外，黎不能用鼻，只能用口呼吸。

胃氣問題醫生建議照內窺鏡

何稱黎在2021年初因胃氣問題，在經紀介紹下，同年5月到涉案外科中心見醫生，負責醫生為外科專科醫生劉邦茂。就黎的胃氣及排便不規律問題，劉建議他進行內窺鏡檢查。黎於同年6月7日依指示進食無渣食物，至檢查前一天早上開始進食流質食物，同日晚上使用瀉藥。在6月10日早上，黎前往該醫療中心進行食道、胃、十二指腸及大腸內窺鏡檢查。

何稱當日中午仍收到丈夫訊息

何表示，當天早上黎的表現正常，她在同日中午仍收到黎的訊息，至下午3時獲悉黎在檢查過程中出了意外，並需送往伊利沙伯醫院搶救。她趕到醫院時，獲通知黎已離世。

何稱根據指引需由麻醉科醫生施藥

何表示，根據衛生署回覆，涉案檢查中心僅持有暫准牌照。何質疑，黎在檢查過程中曾被施用麻醉藥，而該藥物指引要求，須由麻醉科或深切治療部醫生對病人施藥，其他人並不能施用。何質疑，此部分並非劉醫生的專業範疇，亦不清楚劉是否具備該些資格。

質疑劉明知其夫有呼吸問題仍用麻醉藥

此外，上述麻醉藥須按健康情況謹慎使用，若然病患有肝臟問題可能會致命。何亦質疑，劉明知黎有呼吸問題，但仍然使用麻醉藥物，過程中亦未有持續監察維生指數。何亦質疑，醫療報告中有資料出錯。何另亦指出，醫生在13時03分已得知黎的狀況，但至18分才為其做心外壓及心肺復甦，27分施打腎上腺素，質疑未有及時為患者急救。