43歲男子照內窺鏡休克亡　家屬質疑無麻醉科醫生在場下用藥

「聽日就係平安夜，大家都可以同自己屋企人慶祝，我只可以等我小朋友瞓著覺，望住我先生嘅遺照掛住佢。」聖誕節將近，原本是一家人歡聚的日子，但黎太與她的一對2歲和5歲的子女則永遠未能如願。



黎太的丈夫黎紹康，於5月期間到尖沙咀一間醫療中心求診，獲外科醫生安排進行內視鏡檢查，惟醫生指病人在過程中突然休克，送院搶救後不治。家屬質詢，涉事的醫生在沒有麻醉科醫生在場下使用麻醉藥物，以及衞生署未能確認該醫療中心是否按《私營醫療機構條例》持有相關牌照，要求署方調查。



《香港01》正就事件向衞生署查詢，暫未獲回覆。



黎太太（圖左）就事件向社區組織協會求助，並提出三項質疑。（蘇煒然攝）

43歲的黎紹康，年初因胃氣問題，在保險代理介紹下，於5月27日到一間位於尖沙咀的醫療中心求診。經初步檢查後，醫生診斷其有胃痛、打嗝及排便不規律問題，建議他進行食道胃十二指腸及大腸內視鏡檢查。黎於檢查前一晚按照醫生指示，進食流質食物及飲用醫生處方的瀉藥及通便藥。事發當日，檢查由原訂12時延至1時開始，死者兄長按約定時間大約12時50分到達診所等候弟弟檢查完畢。

根據家屬的說法，中心護士於1時20分呼叫黎紹康的親屬是否在場，其後兄長被安排至一間房間等候，當時護士並未有交代事件。等候約十分鐘，當時一名醫生向兄長表示，在檢查期間黎紹康突然休克，已進行搶救及召喚救護車，送往伊利沙伯醫院，經搶救無效，於下午約3時證實不治。

家屬：呢一刻我都覺得自己發緊夢，冇諗過會發生呢啲事

黎太指，丈夫最大的心願是需有健康的身體，「睇住一對仔女長大，呢個係一個平凡家庭嘅平凡心願」，故丈夫察覺身體不適，便到診所求醫，不料「最後變成奪命意外」。她又形容，「到而家呢一刻我都覺得自己發緊夢，我而家都喺度諗係咪我一瞓醒，所有嘢會回復原狀，我真係冇諗過會發生呢啲事，我嗰女每日都仲問我爸爸幾時返。」

回想起當時的情況，黎太不忍落淚，她指當日正在上班，收到丈夫兄長的信息時當下腦海一片空白，「我咩都諗唔到，我一路行去搵的士一路諗，係咪真係發生緊呢啲嘢，係咪會冇事㗎…？但好可惜我去到醫院嘅時候，我見到已經係佢嘅遺體，佢唔可以再同我講嘢，亦都唔可以再攬佢嘅小朋友。」她唯一希望為丈夫的做事，是查明事件責任，「我希望為我先生尋求公義，我唔可以比佢死得不明不白」。

黎太表示，「希望為我先生尋求公義，我唔可以比佢死得不明不白」。（蘇煒然攝）

家屬質疑涉事醫療中心牌照是否仍生效

黎太其後向社區組織協會求助，並提出多項質疑，包括現時日間醫療中心在《私營醫療機構條例》下，若需進行內窺鏡程序，則必須申領牌照。幹事彭鴻昌指，曾就事件向衞生署查詢中心的註冊情況，衞生署其後回覆，該中心曾經申請暫准牌照；但追問到牌照情況，衞生署則表示需要再作調查。

該《條例》的有關罰則於明年6月30日實施。彭質疑，中心為死者進行檢查時是否有相關牌照；而在相關罰則未實施之前，該中心若視為無牌經營，是否仍須負上責任。

社區組織協會幹事彭鴻昌質疑，中心為死者進行檢查時是否有相關牌照；而在相關罰則未實施之前，該中心若視為無牌經營，是否仍須負上責任。（蘇煒然攝）

施用麻醉藥時疑未有麻醉科醫生在場

另家屬指，黎紹康先天患有左心瓣倒流及因鼻道狹窄曾經進行擴闊手術，並曾患有肺結核。在手術時，醫生使用麻醉藥異丙酚進行麻醉。彭鴻昌指出，根據他翻查藥廠發出的藥品指引，應該由麻醉科醫生或深切治療科醫生使用該藥物，以及持續監察病人的心肺功能；惟在中心提供與家屬的術前清單，在麻醉科醫生該項為空白。他質疑，該名醫生是否曾接受內科麻醉訓練，以及該醫生疑未有按照藥物指引施用麻醉藥。

協會質疑醫療紀錄與急症室紀錄不脗合

彭鴻昌指，翻查中心提供的醫療紀錄，醫生於12時57為病人進行麻醉，至1時03分發現死者沒有心跳及呼吸，並開始心肺復甦，但有紀錄脈博為42，於1時18分再為病人繼續進行心外壓，並於1時20分為其注射腎上腺素。

但根據醫生向急症室提供的紀錄，指於1時15分抽出胃鏡導管，發現病人缺氧。他就質疑，為何醫生在發現病人無心跳及呼吸，相隔10多分鐘方抽出胃鏡導管；以及當時胃鏡導管仍在口腔內，如何為病人進行心肺復甦，質疑醫療紀錄上的搶救時間，與醫院急症室紀錄並不脗合。

死者遺下一對分別為2歲及5歲的子女。（家屬提供）

涉事中心稱事件進入法律程序、不方便透露

黎太已就事件向醫委會及護士管理局投訴涉事的醫護人員，死因庭亦已就事件要求警方調查。記者亦曾到涉事的日間醫療中心查詢，惟負責人林小姐指，事件已交由律師處理，並已進入法律程序，不方便透露；記者致電涉事的醫生，由護士代為接聽，指醫生正在繁忙暫未能回覆。

警方就指，於6月10日下午約1時20分，接獲醫療中心一名職員報案，指一名43歲姓黎男子在廣東道5號一醫療中心接受身體檢查期間昏迷。人員接報到場，該名男子昏迷被送往伊利沙伯醫院救治，其後被證實死亡，案件列作「有人暈倒－送院時死亡」。 尖沙咀分區雜項調查小隊正就事件進行調查，在完成調查後，警方會向死因裁判官提交死亡調查報告。 《香港01》正就事件查詢衞生署。