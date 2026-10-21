天瑜事故研訊臨陣押後「又再等」　醫委會稱死因庭證據助全面審理

女童周天瑜於2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸周二（20日）接到醫委會通知原訂下周二展開、針對家屬就涉事醫生的投訴紀律研訊押後，稱等待死因庭結果。



可是，天瑜爸爸9月已收到死因庭信件，稱死因裁判官得悉醫委會研訊將進行，可能涉及死因研訊相關證人及證據，會在考慮死因研訊合適時間時會一併考慮醫委會研訊日期。



醫委會、死因庭「互相等待」至研訊無期到底何解？《香港01》分別向醫委會及司法機構查詢。醫委會今午回覆未回應是何時所作的決定以及以往做法，指得悉個案會開死因研訊後，認為死因研訊中有可能披露進一步的證據及相關事實資料有助研訊小組更全面地審理此個案，具有重要的參考價值，研訊小組主席因此決定押後研訊。



周天瑜最終在2024年3月10日離世。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）

醫委會回覆指，就天瑜的個案，經偵訊委員會轉呈醫委會研訊小組，並排期進行研訊後，醫委會秘書得悉死因庭亦決定展開死因研訊，而有關死因研訊至今尚未定出開庭日期。

醫委會續稱，鑑於死因研訊中有可能披露進一步的證據及相關事實資料，而該等資料將有助研訊小組更全面地審理此個案，具有重要的參考價值，研訊小組主席因此決定押後研訊。待死因庭的法定程序完結後，研訊小組將會按照法例規定及既定程序繼續處理涉事醫生的研訊。

周爸爸表示，對醫委會的決定感無奈。（資料圖片/盧翊銘攝）