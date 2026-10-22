iPhone Duo開售｜先達最新回收價出爐　512GB水位暫最高達5201元

蘋果全新旗艦級摺機iPhone Duo上周五開始接受預訂，首批現貨將於明日（23日）在多間門市供買家取機。每逢蘋果開賣，都吸引炒家炒賣，旺角先達廣場會搖身一變成「收機聖地」。據今午（22日）先達手機舖開出的回收價顯示，iPhone Duo 256GB的回收價為22,500元，較原價高出5,001元；512GB則較原價高出5,201元。



蘋果全新摺機iPhone Duo上周五開始接受預訂，首批現貨將於明日門市取機。（資料圖片）

iPhone Duo 256GB的水位達5001元。（網上截圖）

據旺角先達廣場手機舖的網上最新報價，iPhone Duo 256GB 版本（星光白及夜空色）回收價均達 22,500 元，每部水位高達 5,001 元；512GB 版本的獲利空間更高達 5,201 元。相關網站特別提醒「炒家」，須於明日（23 日）中午 12 時前完成交收。規格方面，港版 iPhone Duo 型號為 A3720，內地版則為 A3721；全線版本均已全面轉用 eSIM，不支援實體 SIM 卡。

iPhone Duo開售首日設限量即場購買 香港門店有冇？

據路透社報道，蘋果宣布於發售首日，將在美國、澳洲、加拿大、澳門、墨西哥以及英國與歐洲大部份地區，提供限量現貨供顧客即場購買。不過，香港、內地及日韓台等地區的實體門市，首日僅限已於網上成功預購者提貨，不設現貨發售，唯獨澳門門店有約250個籌號派發，供即場購買。早前有消息指，摺疊屏幕生產良率偏低，全球首批Duo的出貨量或僅100萬部，預計會引來搶購。