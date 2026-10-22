iPhone Duo開售｜先達最新回收價出爐 512GB水位暫最高達5201元
撰文：董素琛
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蘋果全新旗艦級摺機iPhone Duo上周五開始接受預訂，首批現貨將於明日（23日）在多間門市供買家取機。每逢蘋果開賣，都吸引炒家炒賣，旺角先達廣場會搖身一變成「收機聖地」。據今午（22日）先達手機舖開出的回收價顯示，iPhone Duo 256GB的回收價為22,500元，較原價高出5,001元；512GB則較原價高出5,201元。
據旺角先達廣場手機舖的網上最新報價，iPhone Duo 256GB 版本（星光白及夜空色）回收價均達 22,500 元，每部水位高達 5,001 元；512GB 版本的獲利空間更高達 5,201 元。相關網站特別提醒「炒家」，須於明日（23 日）中午 12 時前完成交收。規格方面，港版 iPhone Duo 型號為 A3720，內地版則為 A3721；全線版本均已全面轉用 eSIM，不支援實體 SIM 卡。
iPhone Duo開售首日設限量即場購買 香港門店有冇？
據路透社報道，蘋果宣布於發售首日，將在美國、澳洲、加拿大、澳門、墨西哥以及英國與歐洲大部份地區，提供限量現貨供顧客即場購買。不過，香港、內地及日韓台等地區的實體門市，首日僅限已於網上成功預購者提貨，不設現貨發售，唯獨澳門門店有約250個籌號派發，供即場購買。早前有消息指，摺疊屏幕生產良率偏低，全球首批Duo的出貨量或僅100萬部，預計會引來搶購。