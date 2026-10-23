iPhone Duo相機評測：對比iPhone 18 Pro鏡頭降級？實測告訴真相

iPhone Duo相機評測：Apple定價最高的首款摺疊手機iPhone Duo，相機規格帳面卻未達旗艦頂配水準。根據知名攝影師泰勒·斯托爾曼（Tyler Stalman）最新發佈的評測，iPhone Duo缺少了18 Pro的5倍潛望遠攝鏡頭、ProRAW及Apple Log 2專業格式支援，且主鏡頭感光元件略小。然而，Duo憑藉雙螢幕的物理外掛，實現了4800萬像素主鏡頭高畫質自拍與「雙螢幕被攝者預覽」功能。對於極致追求後期調色空間的專業創作者，iPhone 18 Pro依然無可替代；但對於主力經營社交媒體、熱衷人像互動的用家，Duo的實用場景已徹底顛覆傳統手機攝影的體驗邊界。



Duo憑藉雙螢幕的物理外掛，實現了4800萬像素主鏡頭高畫質自拍與「雙螢幕被攝者預覽」功能。（YouTube）

主鏡頭規格對決：iPhone Duo vs 18 Pro實拍畫質差距有多大？

高昂定價，卻沒有配備最強鏡頭。這是許多參數黨對iPhone Duo的第一印象。攤開Apple香港官方規格與GSMArena資料庫比對，iPhone Duo的主鏡頭採用26mm f/1.6焦段，對比18 Pro的24mm f/1.48大底感光元件，確實在進光量與硬件體質上矮了一截。

但現實世界不只看數據。斯托爾曼在YouTube完整實測影片中直言，在多數日常光源下，一般人根本無法肉眼分辨Duo與18 Pro拍出的照片差異。「即便是低光環境，Pro確實更好，但差距不足以讓多數人驚呼。」

真正的痛點在於「軟件限制」。iPhone Duo徹底剝離了Pro系列引以為傲的ProRAW、ProRes影片及Apple Log 2支援。這意味著創作者無法榨乾這枚感光元件的最後一滴寬容度。斯托爾曼坦言，這導致他若需要執行專業拍攝任務，依然得帶上全片幅相機或18 Pro。

斯托爾曼坦言，這導致他若需要執行專業拍攝任務，依然得帶上全片幅相機或18 Pro。（YouTube）

摺疊形態打破常規：4800萬像素主鏡自拍與雙螢幕預覽實測

將手機展開，向下滑動，就能直接用4800萬像素的主相機進行自拍與錄影。這種畫質碾壓了目前市面上所有常規手機的前置鏡頭。更屈機的是「Duo Preview（雙螢幕預覽）」功能。當你替另一半或模特兒拍照時，對方能直接在外側螢幕看到自己的實時畫面。攝影師不再需要費力引導動作，被攝者自己就能精準控制表情與構圖。這項功能，直接解決了無數「Instagram男友」的痛點。

此外，Duo雖然缺少微距模式，但其主鏡頭的最近對焦距離，實際上比18 Pro還要近得多，補足了近物特寫的需求。

Duo雖然缺少微距模式，但其主鏡頭的最近對焦距離，實際上比18 Pro還要近得多，補足了近物特寫的需求。（YouTube）

摺機的物理妥協：缺少5倍遠攝與屏下鏡頭畫質劣勢分析

有得必有失。斯托爾曼指出，他最想念的是18 Pro上那顆5倍遠攝鏡頭。雖然Duo提供2倍數碼變焦，但空間壓縮感完全無法與光學遠攝匹敵。

至於前置鏡頭的表現，則顯得相當極端。Duo外部搭載了一枚1200萬像素方形感光元件（23mm f/2.2），無論橫直握持都能自動翻轉適應，畫質約莫等同於iPhone 17世代之前的水平。然而，隱藏在內側摺疊螢幕下方的第二枚自拍鏡頭，表現卻慘不忍睹。

雖然Duo提供2倍數碼變焦，但空間壓縮感完全無法與光學遠攝匹敵。（YouTube）

因為上方覆蓋了發光像素，這顆螢幕下鏡頭在遇到逆光時會產生嚴重光暈（Blooming），且僅支援HD畫質。斯托爾曼對此評價極其直接：「這只適合用來打FaceTime。你絕對不會想用這顆鏡頭記錄珍貴回憶。」蘋果選擇用畫質妥協換取內螢幕無瀏海的完整視覺體驗，從影音消費設備的角度來看，這個決策無可厚非。

左圖為開啟自動白平衡 (AWB)；右圖為開啟日光白平衡 (Daylight)。（YouTube）

雖然缺少光學遠攝、無緣ProRAW專業格式且屏下鏡頭畫質受限，iPhone Duo注定不是一部全能的「Pro」級相機，但其形態創新卻開拓了新賽道。但當被攝者能在螢幕上看見自己，當最高畫質的主鏡頭能輕易對準自己，這款昂貴的摺機，正在用全新的邏輯重新定義手機攝影。