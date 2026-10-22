iPhone Duo內地博主實測：多個App未適配　微信出現大面積黑邊

Apple首部摺疊機iPhone Duo明日（23日）起正式開賣。iPhone Duo的評測在開售之前解禁，內地多名博主分享使用體驗，提到Duo最大的缺點是軟件適配問題，不少熱門App出現大面積黑邊，無法鋪滿大屏幕，連微信也無法將新機識別為摺疊機，沒有「平板模式」，摺疊屏的優勢大打折扣。微信回應稱，正積極推進對蘋果可摺疊設備的適配，將盡快推出相關更新，並持續優化使用體驗。



綜合內媒《每日經濟新聞》等報道，近日，影視颶風發布iPhone Duo測評影片， 在進行軟件適配測試時發現，微信等App並未完成適配，且存在巨大黑邊，引發熱議。同日，另一名科技博主「老師好我叫何同學」也發布測評，實測25個常見App，發現約八成尚未完成摺疊屏適配。未適配的應用只能居中顯示或等比放大，無法充分利用7.6吋內屏的空間。

內地多名博主發布測評影片，在進行軟件適配測試時發現，微信等軟件並未完成適配iPhone Duo。（微博）

內地多名博主發布測評影片，在進行軟件適配測試時發現，微信等軟件並未完成適配iPhone Duo。（微博）

對此，Apple客服回應稱，暫未接到iPhone Duo微信等軟件不適配的反饋，目前說不適配的情況都屬於第三方測試內容，建議以官方信息為準。針對微信在iPhone Duo適配和登入問題，騰訊客服回應稱，微信正積極推進蘋果可摺疊設備的適配，將盡快推出相關更新，並持續優化使用體驗。

內地多名博主發布測評影片，在進行軟件適配測試時發現，微信等軟件並未完成適配iPhone Duo。（微博）

內地多名博主發布測評影片，在進行軟件適配測試時發現，微信等軟件並未完成適配iPhone Duo。（微博）

此前10月16日，iPhone Duo開啟正式預購。開啟後，各版本均快速售罄，「iPhone Duo搶瘋了」「iPhone Duo發貨已排到12月」等話題登上微博熱搜。得物等二手交易平台的首批現貨最高溢價達7143元（人民幣，下同）。

iPhone Duo將於明日正式配貨。有網民分享自己提前排隊的圖片，配文為「開市客iPhone Duo排隊，位置轉讓，排名32，轉讓168元」。該網民表示，自己21日下午就前往南京開市客Costco（開市客／好市多）排隊，晚上近11點時，排隊人數有40人左右。為了禦寒，其和朋友選擇在車內過夜，有人則選擇打地鋪。

Costco杭州會員店一工作人員表示，確實有人提前排隊，「從昨天下午就開始在排了。」她表示，iPhone Duo庫存不多，不建議提前排隊。