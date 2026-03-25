智能廚餘回收桶｜兩屋苑資助期後不續用　謝展寰：提供腳踏式代替

政府於2023年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為合資格大型私人屋苑免費提供廚餘回收桶，並且包括安裝及相關的維修保養服務，為期兩年。據報近月首階段參與屋苑的試驗期陸續屆滿，部份屋苑因業主不願共同承擔維修成本，決定歸還廚餘回收桶。當局指出，有14個屋苑的資助期在今年上半年完結，當中兩個表明之後不會繼續使用。



私人屋苑智能廚餘回收桶。（資料圖片／梁祖兒攝）

稱資助期後屋苑每月只須承擔500至1,000元

環境及生態局局長謝展寰周三（25日）書面答覆立法會議員林筱魯的提問，稱環保署正與這兩個屋苑商討後續廚餘回收安排，如屋苑最終仍然決定不再使用智能廚餘回收桶，環保署會提供免費腳踏式廚餘回收桶及免費廚餘收集服務。

另外，對於資助期屆滿後的安排，環境運動委員會正安排將早期租用的智能廚餘回收桶購入，並免費送予相關屋苑繼續使用。根據環保署向供應商了解，屋苑只須承擔每月約500至1,000元的運作及維護費用，以服務約500戶計算，平均每戶每月僅需一至兩元。住戶透過日常回收所賺取的「綠綠賞」積分，已足以抵銷這筆開支。

如果屋苑最終選擇不再使用智能回收桶，環保署亦會提供免費的腳踏式廚餘回收桶及收集服務，確保居民可繼續參與回收，延續他們已建立的環保習慣。

3月14日，環境及生態局局長謝展寰（右四）參觀參與大型私人屋苑智能廚餘回收桶的使用情況。（環境及生態局facebook）

兩年約180宗故障致停用逾24小時 研試用簡化版及優化設計

截至今年2月，試驗計劃已為115個私人屋苑安裝合共453個智能廚餘回收桶，涵蓋超過27萬戶住戶。

過去兩年，計劃下的廚餘回收桶因故障而暫停服務超過24小時的個案有約180宗，主要原因電源接駁鬆脫、網絡不穩定，又或頂蓋推桿損耗等輕微問題，經檢查和維修後一般可於48小時內恢復服務。環保署正研究試用簡化版智能廚餘回收桶，並優化頂蓋開關設計，以進一步減低故障機會。

謝展寰稱，為擴大試驗範圍及提升整體成效，政府去年10月已整合相關資助安排，將計劃的資助門檻統一為200戶或以上，以涵蓋中小型私人屋苑。環保署會繼續投入資源，支援私人屋苑繼續參與廚餘回收，包括為屋苑每天提供免費的廚餘收集服務，及為參與屋苑舉辦廚餘回收宣傳教育活動。