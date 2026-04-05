智能廚餘回收桶｜115屋苑安裝　涵27萬住戶　回收逾7300公噸廚餘

環保署2023年推出私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃，為合資格私人屋苑提供為期兩年的資助。截至今年2月，試驗計劃已為115個私人屋苑安裝共453個智能廚餘回收桶，涵蓋超過27萬住戶。參與計劃的屋苑累計共回收超過7,300公噸廚餘。



政府表示，2025年全港每日平均廚餘回收量約350公噸，其中家居廚餘回收量由平均每日約兩公噸增至平均每日超過120公噸，大幅增加60倍。



環保署2023年推出私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃，截至今年2月，試驗計劃已為115個私人屋苑安裝共453個智能廚餘回收桶，涵蓋超過27萬住戶。（政府新聞處）

政府新聞網報道，市民蘇太居住的屋苑參與了試驗計劃，一共擺放8個智能廚餘回收桶。智能廚餘回收桶連接綠綠賞電子積分系統，居民回收廚餘可賺取綠綠賞積分，換取生活用品或超市禮券等獎賞。蘇太指，獎賞非常受歡迎，是推動回收重要誘因。

此外，智能廚餘回收桶具防溢、除味和害蟲控制功能。屋苑居民協會主席廖榮生指回收過程簡便，贊成屋苑繼續參與試驗計劃，提高居民的環保意識。

為鼓勵市民持續參與回收，環境運動委員會去年10月降低試驗計劃的申請門檻，由1,000戶或以上降至200戶或以上，以涵蓋中小型私人屋苑。環保署去年年底亦推出廚餘回收車試驗計劃，每天夜間走訪不同地點推廣廚餘回收。