韓遊客機場星巴克買飲品　杯身標籤Kimchi　公司致歉：會嚴肅處理

據韓國媒體報道，一名韓國遊客日前來港旅遊期間，在香港國際機場光顧連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）時，投訴遭到歧視。報道指，事主點餐時曾向店員提供其姓氏金（Kim），惟他收到飲品時，杯身標籤印上「Mr. Kimchi（泡菜）」。報道又指，店員解釋自己選錯字，惟事主質疑說法，事後星巴克香港向當地媒體發聲明致歉。



星巴克回覆《香港01》查詢表示，不容忍任何歧視或不尊重他人的行為，會嚴肅處理，並已完成內部檢視，聯絡該名顧客就事件致歉。星巴克又指，正加強對員工的培訓，避免同類事件再次發生。



韓國媒體《The Korea Herald》報道，一名韓國遊客日前來港旅遊光顧咖啡點星巴克（Starbucks）時，疑似遭到歧視。(《The Korea Herald》網頁截圖)

韓國媒體《The Korea Herald》報道，一名姓金（Kim）的韓國遊客，上周日（11日）在香港國際機場準備登機返首爾前，在禁區西大堂近61號閘口的Starbucks分店點餐，並留下其姓氏的英文拼音作為稱呼。

其後他發現飲品杯身標籤上印住「Mr. Kimchi」，遂返回分店要求職員解釋。報道引述事主稱，他取餐時曾目睹兩名店員看着電腦屏幕相視而笑，並要求他報上自己的姓氏，當時並無為意。

涉事分店位於香港機場禁區西大堂。（OpenRice圖片）

報道又指，負責落單的女店員事後向事主致歉，稱自己錯手輸入，並無冒犯之意。一名余姓主管其後向事主展示收銀系統介面，稱店員在滾動選字介面時選錯字，又承認行為不禮貌。惟據報道圖片，介面並無「Kimchi」選項，事主質疑店員曾作額外的字母輸入，而非選字時出錯。

事發後，事主曾要求道歉及交代防範同類事件的具體措施，惟未獲回覆，遂向傳媒投訴。在《The Korea Herald》向星巴克提出查詢6日後，星巴克本周二（20日）回覆書面聲明致歉。

香港星巴克。（資料圖片）

星巴克回覆《香港01》查詢表示，對事件以及為顧客帶來的困擾及不安，深表歉意。星巴克指，不容忍任何歧視或不尊重他人的行為，會嚴肅處理任何可能因言語或行為而令人感到冒犯的情況。

星巴克已完成內部檢視，聯絡該名顧客就事件致歉；並正加強對夥伴的培訓，重申在與顧客互動時應有的尊重態度及行為準則，避免同類事件再次發生。